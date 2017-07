(neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von Spekulationen über einen Einstieg des Finanzinvestors Cerberus haben die Aktien der Commerzbank am Donnerstag ihre Rally fortgesetzt. Auftrieb kam auch von einer Studie des Investmenthauses Mainfirst. Bei 11,27 Euro erreichten die Papiere der sich noch teilweise in staatlichen Händen befindenden Bank den höchsten Stand seit August 2015. Mit einem Plus von 3,32 Prozent auf 11,20 Euro gingen sie schließlich an der Spitze des leicht schwächelnden deutschen Leitindex Dax aus dem Tag.

Der Kurs der Commerzbank-Aktie hatte in den vergangenen Monaten zunehmend von der Aussicht auf eine geldpolitische Wende großer Notenbanken wie der Europäischen Zentralbank und damit steigenden Zinsen profitiert und seit Jahresbeginn um inzwischen fast 55 Prozent zugelegt. Innerhalb der europäischen Bankenbranche, die zugleich rund 10 Prozent gewann, und im Dax zählen sie damit zu den Favoriten.

EXPERTE: KONZERNUMBAU KOMMT VORAN

Allein seit dem 23. Juni gewannen die Commerzbank-Aktien mehr als 20 Prozent an Wert hinzu. Da hatte das Finanzinstitut für das zweite Quartal zwar einen Verlust wegen Rückstellungen für Abfindungen im Zuge des voranschreitenden Stellenabbaus begründet. Insgesamt hatte der Konzern dabei aber weniger Belastungen in Aussicht gestellt als ursprünglich angekündigt.

Analyst Daniel Regli vom Investmenthaus Mainfirst hob vor diesem Hintergrund nun das Kursziel von 10,50 auf 12,00 Euro an und signalisiert damit weiter Luft nach oben. Er senkte seine Schätzungen nach den Kommentaren zum zweiten Quartal zwar wegen der Rückstellungen. Die Verbuchung dieses Postens im abgelaufenen Jahresviertel sei aber positiv, schrieb er. Der Konzernumbau komme schneller voran und koste weniger als erwartet. Regli rechnet daher nun bereits 2018 mit einer kleinen Dividendenausschüttung.

IM FOKUS VON FINANZINVESTOR

Ein Medienbericht, demzufolge Cerberus offenbar einen Einstieg erwägt, lieferte ebenfalls frischen Schwung. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über ein solches Interesse berichtet. Damit wolle Cerberus vermutlich an den verbesserten Aussichten in der europäischen Bankenbranche partizipieren, sagte ein Marktteilnehmer. Bei Anlegern komme dies gut an, da die Commerzbank offensichtlich auch für Finanzinvestoren wieder ein attraktives Investment sei.

Auch Equinet-Analyst Philipp Häßler sah durch die Meldung Rückenwind für die Aktien, obwohl noch unklar sei, was an den Gerüchten dran ist. "Investoren könnten diese Spekulationen als Beweis heranziehen, dass die Commerzbank-Aktie wieder zu einer interessanten Investmentchance geworden ist", schrieb er./ck/mis/stw/ck

