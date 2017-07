Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter anziehende Marktzinsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zugesetzt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist über die psychologisch wichtige 0,5-Prozenthürde gestiegen und lag bei Börsenschluss bei 0,57 Prozent - das war der höchste Stand sei Anfang 2016. Analysten sahen Aufwärtspotenzial bis auf 70 oder sogar 80 Basispunkte. "Was die Aktienmärkte verunsichert, ist die Schnelligkeit des Renditeanstiegs", sagte ein Händler. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 12.381 Punkte.

Versorgerwerte gehörten zu den Hauptverlierern am deutschen Aktienmarkt. RWE fielen um 1,1 Prozent und Eon um 1,8 Prozent. Der Sektor litt unter den höheren Marktzinsen genau wie Immobilienwerte. "Versorger gehören zu den Hauptverlierern steigender Zinsen aufgrund ihrer hohen Verschuldung", sagte ein Händler. Unter den Immobilienwerten gaben etwa Vonovia 1 Prozent nach oder LEG 1,9 Prozent. Der Sektor war in den vergangenen Jahren einer der Hauptprofiteure der Niedrigzinspolitik der Notenbanken.

Cerberus will angeblich bei Commerzbank einsteigen

Die Aktie der Commerzbank stellte mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent den größten DAX-Gewinner. Als Kurstreiber machten Händler neben den steigenden Renditen einen Kreisebericht von Bloomberg aus, wonach der Finanzinvestor Cerberus erwäge, einen Minderheitsanteil von 2 Prozent an der Bank zu erwerben. "Gut auch für alle anderen Banken in der Branche wie die Deutsche ist die Begründung", sagte ein Händler. Cerberus wolle wegen sich verbessernden Aussichten der Bankenbranche in Europa einsteigen. Deutsche Bank gewannen 2,1 Prozent.

Das DAX-Schlusslicht stellte die Aktie von Prosiebensat.1, die 3,5 Prozent verlor. JP Morgan stellte mit Blick auf die Senderkette fest, dass sich im zweiten Quartal die Fernsehwerbetrends weiter verschlechtert hätten - vor allem in Deutschland und in Spanien. Hierbei handele es sich um eine neue Entwicklung, die das wichtigste Argument für den Besitz von Aktien von Fernsehsendern zunichte machte. Nach der Einigung auf eine strategische Allianz mit John Deere gewannen Wacker Neuson 2,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 115,8 (Vortag: 85,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,39 (Vortag: 3,31) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.381,25 -0,58% +7,84% DAX-Future 12.368,50 -0,65% +8,09% XDAX 12.377,08 -0,89% +8,12% MDAX 24.557,08 -0,78% +10,67% TecDAX 2.213,65 -0,47% +22,18% SDAX 10.864,99 -0,90% +14,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,52% -136 ===

