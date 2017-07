Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit der Übernahme von nanoscale.io baut TIBCO seine führende Position inMicroservices weiter aus(press1) - Zusätzliche Microservices- und API-Features machen das TIBCOConnected Intelligence-Portfolio noch attraktiverMünchen, 6. Juli 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweit führenderAnbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, meldetdie Übernahme von nanoscale.io [2], einem Anbieter von innovativeMicroservices-Technologien und -Tools. Mit dem Deal untermauert TIBCOseine Führungsposition bei der Entwicklung von Microservices und APIs fürein vernetztes, integriertes Unternehmen und ergänzt das Portfolio derTIBCO Connected Intelligence-Plattform um eine umfangreichere on-premisebzw. hybride Cloud-Umgebung."Die nächste Phase der digitalen Erfahrung wird durch Microservices-Architekturen geprägt sein, die für Entwickler erheblicheHerausforderungen und Komplexitäten bergen", erklärt RajeevKozhikkattuthodi, Vice President Product & Strategy von TIBCO. "Wir werdenunsere starken Wurzeln und unsere Expertise in Connected Intelligence undAPI Management mit Technologien wie beispielsweise die bahnbrechendenAnwendungstools für Microservices von nanoscale.io weiter ausbauen. DieseLösungen verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Vorsprung beiihrer digitalen Transformation und ermöglichen uns, den Entwicklernerstklassige Funktionalitäten in diesem Segment bereitzustellen."Die Microservices-Entwicklungskompetenzen von Nanoscale.io in Verbindungmit dem bewährten API-Management von TIBCO Mashery(R) [3] unterstützen dasMotto "Bring your own Code" bei der Entwicklung von Microservices. Diesesermöglicht Entwicklern, beliebige Programmiersprachen zu nutzen und sogardiese in einer polyglotten Umgebung zu kombinieren. Nanoscale.io-Toolsbeschleunigen die Entwicklungsarbeit und ermöglichen die konkurrenzlosschnelle Generierung von Microservices und deren Assemblierung in APIs.Genauso schnell können die Microservices in nahezu jeder Umgebungimplementiert werden, sei es on-premise, mobil, in der Cloud oder in einemIoT Edge Device. Das sorgt für mehr Agilität und höhere Geschwindigkeit.Durch die Aufnahme von nanoscale.io in das TIBCO-Portfolio können TIBCO-Kunden an neuesten Entwicklungen wie Serverless Computing und FaaS(Function as a Service) teilhaben. Durch effizientere Nutzung vonMicroservices können diese Technologien die Betriebskosten erheblichsenken. Dies gilt insbesondere für Edge- und IoT-Anwendungen, wovergleichsweise viele Rechenoperationen auf dem lokalen Gerät stattfinden.Ausführliche Informationen zum Microservices- und API-Angebot von TIBCOsowie zur Übernahme von nanoscale.io finden Sie unterhttps://www.tibco.com/blog/?p=37572.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com.###TIBCO, Mashery und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

