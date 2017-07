München (ots) -



Am Donnerstag, den 06.07.17, stellten Robbie & Ayda Williams persönlich ihre MARC O'POLO Special 50th Anniversary Sweatshirt Edition in München vor. Getreu dem Motto »Let's celebrate 50 years of O'« wurde die Collaboration anlässlich des 50. Geburtstags des 1967 gegründeten Fashion Labels MARC O'POLO realisiert.



Der Launch fand im MARC O'POLO Flagship Store in der Theatinerstraße vor ausgewählten Pressevertretern statt. MARC O'POLO überraschte mit dem Format einer ungewöhnlichen Talkrunde, bestehend aus Robbie, Ayda, Mads Mikkelsen und MTV Legende Markus Kavka. In diesem Rahmen wurde ein Facebook Livestream direkt aus dem Store eingerichtet. Als krönender Abschluss traten Robbie und Ayda vor die Fans und enthüllten das eigens im Design der Collaboration gestaltete Schaufenster des Flagship Stores.



Die MARC O'POLO Iconic Capsule Collection in Design Kooperation mit Robbie & Ayda Williams ist ab sofort exklusiv in MARC O'POLO Stores und unter www.marc-o-polo.com erhältlich. Die rund 20 Styles sind modern und casual zugleich: Für Women sind Sweatshirts, ein Hoodie-Kleid und ein Blouson erhältlich. Men können zwischen einem Hoodie und Crewneck Sweater sowie einer Trainingsjacke wählen. »A confident man wears pink« - Robbie & Family hatten eine genaue Vorstellung davon, welches Pink für die Sweater infrage kommt. Und genau diese Farbe ist die Highlight-Farbe der Capsule Collection. Die Styles sind zudem mit Autogramm-Stickerei des Sängers am Ärmel versehen. Das Besondere der Women Sweatshirts: Ayda konnte Ehemann Robbie davon überzeugen, dass die Songtitel »Love My Life« und »Come Undone« verwendet werden. Fotografiert wurde die zugehörige Kampagne vom Starfotografen Peter Lindbergh.



Let's celebrate 50 years! MOP50 MOPxRobbie



