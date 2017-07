Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta035/06.07.2017/18:00) - Die Mitglieder des Aufsichtsrats Thomas Höder und Jochen Scharr haben im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung angekündigt, ihr jeweiliges Mandat mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung niederzulegen.



Die nächste ordentliche Hauptversammlung wird für den 17. August 2017 nach München einberufen. Es wird vorgeschlagen, Jiawei Shen und Franziska Raabs-Gast, beide Mitarbeiter der Phicomm Europe GmbH, jeweils für die restliche Amtszeit der ausscheidenden Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.



