Lieber Leser,

der Goldpreis hat das erste Halbjahr 2017 mit + 8% abgeschlossen. In 2016 betrug das Plus 8,5 %. Per 2017 fiel der US-Dollar Index um 6,5 %. Der Silberpreis underperformte Gold, was man auch an der steigenden Gold/Silver-Ratio erkennen kann. Der Silberpreis hat im ersten HJ 2017 ein Plus von 3,5 % verzeichnet. Auch Platinum hat den Goldpreis mit +2,3 % underperfomt. Hingegen war Palladium der krasse Gewinner unter den Edelmetallen mit einer Performance ... (Rami Jagerali)

