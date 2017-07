Stuttgart (ots) -



Der VfB Stuttgart startet mit seinem neuem Mannschaftsbus Mercedes Benz Travego L in die neue Bundesligasaison MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN



"Startklar für die erste Liga", mit diesem Slogan wurde heute (06.07.) der neue Mannschaftsbus des VfB Stuttgart präsentiert. Nach einem Jahr in der zweiten Bundesliga, wollen die Schwaben mit einem neuen Kader und brandneuem Bus wieder im Oberhaus angreifen. Vor versammelter Mannschaft und unter tobendem Applaus hunderter Schaulustiger wurde der obligatorische Schlüssel des Mercedes-Benz Travego L auf dem Parkplatz des Mercedes-Benz Museums in Untertürkheim übergeben. VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser war von dem 14-Meter-Schmuckstück mehr als beeindruckt.



Das ist schon ein Aushängeschild, für die Mannschaft, für den Club, der ist unterwegs bundesweit. Deshalb war es uns auch wichtig, dass der Bus attraktiv ist, insgesamt klasse ist und klasse fährt, dass wir eine super Inneneinrichtung haben, die es uns auch ermöglicht, längere Strecken mit der Mannschaft auch komfortabel zurückzulegen, auch mal die Füße hochzulegen, einfach auch nach den Spielen, wenn wir zurückfahren, auch schon die Regeneration zu beginnen. Das sind wir gewohnt, weil der alte Bus auch super war. Jetzt haben wir ein neues Design, etwas anders ausgelegt, die Seiten sind unterschiedlich foliert. Ich glaube, das ist gelungen und die Mannschaft fühlt sich in diesem Bus sehr wohl. (0'36)



Foliert mit dunkelrotem Brustring und dem riesigem Vereinslogo auf der einen Seite und dem übergroßen Aufdruck des Vereinsgründungsjahrs "1893" auf der anderen Seite, steht der neue Mannschaftsbus von Mercedes-Benz für modernes Design gepaart mit purer Tradition. Beides Dinge, die Kapitän Christian Gentner besonders gut gefallen.



Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut, vor allem auch von innen. Die Küche wurde ein bisschen versetzt. Ansonsten ist es relativ ähnlich wie der alte Bus. Aber es ist trotzdem für uns ein schöner Moment, weil wir viel Zeit in dem Bus verbringen und da muss man sich auch wohlfühlen. Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. (0'16)



Aber nicht nur von außen, sondern auch innen hat der neue Mannschaftsbus des VfB Stuttgart einiges zu bieten. Auf eleganten roten Komfortsitzen mit schwarzen Elementen können die Spieler in einem heimischen Ambiente auf mehreren Bildschirmen aktuelle Filme schauen oder mit der eigenen Satellitenanlage auch wichtige Spiele live im TV verfolgen. Dank einem LTE Router surfen die VfB-Stars mit Spitzengeschwindigkeit und falls der ein oder andere hungrig ist, können sich die Profis in der eingebauten Küche mit leckeren Snacks und kühlen Getränken versorgen. Das sind alles wichtige Punkte für die Spieler, betont Stürmerstar Simon Terrode:



Für uns ist gerade wichtig nach Spielen, dass wir da eine komfortable Situation haben, wir die Beine austrecken können, weil wenn man da quer durch Deutschland tourt, auch längere Strecken vor sich hat, muss es einfach gemütlich sein. Nach Spielen tauscht man sich dann auch gerne untereinander aus, wie die Dinge gelaufen sind, fernab der Kameras. Wir sind echt zufrieden und freuen uns auf die kommenden Reisen. (0'28)



Ausgestattet mit neuster Antriebs-Schlupf-Regelung, Spurhalteassistent und dem Front Collision Guard können sich die VfB-Profis auf entspannte Fahrten nach Dortmund, Bremen oder München freuen. In Sachen Sicherheit spielt der Travego L bereits seit Jahren in der ersten Liga, wie Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb Mercedes-Benz Omnibusse, erklärt.



Mannschaftsbusse für Fußballvereine sind besondere Fahrzeuge, immer toll ausgestattet, und besonders der VfB-Wagen ist ein sehr, sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir hier unseren Anteil daran leisten können. Der Travego stand und steht nach wie vor für das Thema Sicherheit, es ist mit das sicherste Fahrzeug, was Sie kaufen können in der Busbranche. Und so ist es auch, dass der VfB nach dem Aufstieg in die 1. Liga damit auch mit dem Fahrzeug wieder in der 1. Liga ist. (0'30)



Und in der ersten Liga muss der VfB Stuttgart dann auch eine solide Leistung zeigen, denn nach einer Niederlage können die Fahrten auch ganz schön lange werden. Besonders auf das Miteinander legt Cheftrainer Hannes Wolf großen Wert.



Ja, der Bus ist cool, aber es kommt ja darauf an, was man da draus macht. Ein cooler Bus mit Idioten drin, der hilft dir nicht, es kommt ja darauf an, was dann da für Gespräche stattfinden, wie man das mit Leben füllt, wie bei allem, was wir machen, sehr viel mit Menschen, sehr enger Kontakt in dem Konfliktfeld Fußball. Wir wollen das auf eine gute Art mit Leben füllen und dann ist der Bus cool. Wenn wir darin nicht gut miteinander umgehen, ist der Bus auch nicht gut. (0'22)



Mercedes-Benz hat heute dem VfB Stuttgart feierlich den neuen Mannschaftsbus übergeben. Vor versammelter Mannschaft fuhr der Travego L vor dem Mercedes-Benz Museum in Untertürkheim vor. Mit dem hochmodernen schwarzen Schmuckstück mit übergroßem VfB-Wappen und traditionellem Brustring können die Schwaben in der 1. Fußballbundesliga wieder Vollgas geben.



