Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis (https://www.icertis.com/), der führende Anbieter von Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, startete heute auf Microsoft AppSource ein erweitertes Kundenerlebnis mit der Icertis Contract Management (ICM) Plattform (https://www.icertis.com/contract-lifecycle-management-platform/). Unternehmen können jetzt einen kostenlosen Versuch mit der führenden Vertragsmanagementplattform am bestmöglichen Ort durchführen, um Business-Apps von Microsoft und seinen Partnern zu finden und auszuwerten, die das Geschäft fördern.



"Unser neues Erlebnis mit einem Versuch auf Microsoft AppSource ermöglicht es potenziellen Kunden festzustellen, wie ICM ihre schwierigsten Vertragsmanagementprobleme auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform lösen kann", sagte Samir Bodas, Mitgründer und CEO von Icertis. "Sie können damit sehr schnell erkennen, wie Icertis ihre kommerzielle Basis durch die Maximierung von Umsatz, Kostenkontrolle und Risikomanagement verändern kann."



Basierend auf der Erfahrung von Icertis aus der Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen, wie Daimler (https://www.icertis.com/ news/daimler-selects-icertis-contract-management-platform-to-standard ize-procurement-operations/), Wipro (https://www.icertis.com/news/wip ro-selects-icertis-to-streamline-contracting-across-the-enterprise/), 3M, Microsoft und Roche, zeigt das Szenario die verbreiteten Herausforderungen von Buy-Side-, Sell-Side- und Unternehmensverträgen auf, mit denen alle Unternehmen konfrontiert sind, und zwar wie man:



- die Vertragsentwicklung beschleunigen und gleichzeitig Risiken und Compliance managen kann (https://www.icertis.com/contract-lifecycle -management-platform/risk-compliance/) - Visibilität über Ereignisse, Handlungen und Ausnahmen mit automatischen Benachrichtigungen und Warnungen (https://www.icertis .com/contract-lifecycle-management-platform/contract-visibility-sea rch/) erhalten kann - automatisch Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten schaffen, zuteilen und verfolgen kann (https://www.icertis.com/contract-lifec ycle-management-platform/risk-compliance/) - Vertragsinformationen (https://www.icertis.com/contract-lifecycle-m anagement-platform/single-source-of-truth/) zur Erzielung von Effizienzen und Anpassung an Veränderungen einsetzen kann



"Verträge steuern jeden Dollar, der in ein Unternehmen hinein oder aus ihm herausfließt, und Contract Lifecycle Management Systeme [Systeme für das Lebenszyklusmanagement von Verträgen] sind ein erfolgskritischer Befähiger von Unternehmen geworden, die nach sofortigen und dauerhaften kommerziellen Auswirkungen auf ihrem Weg der digitalen Veränderung suchen", sagte Chris Weber, Corporate Vice President of Commercial Growth von Microsoft Corp. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Icertis bei der Bereitstellung auf Microsoft AppSource dieser einfach anzuwendenden Erfahrung mit Vertragsmanagement an unsere Kunden."



Die ICM-Plattform erlaubt es Unternehmen, ihren Umsatz zu maximieren, Kosten zu kontrollieren und Risiken zu managen, da es alle Arten von Verträgen während ihres gesamten Lebenszyklus im Unternehmen unterstützt. Icertis wurde sowohl von Gartner (https://ww w.icertis.com/news/gartner-names-icertis-as-a-vendor-to-watch-in-new- report-on-erp-markets-inflection-point/) als auch Forrester (https:// www.icertis.com/news/icertis-named-leader-scores-5-5-product-strategy -customer-references-recent-contract-lifecycle-management-analyst-rep ort/) als in seiner Kategorie führend bezeichnet.



Sie finden Icertis auf AppSource bei einem Besuch von appsource.microsoft.com (https://appsource.microsoft.com/'search=icertis). Weitere Informationen über die Icertis Contract Management Plattform finden Sie unter www.icertis.com.



Über Icertis



Icertis, der führende Anbieter von Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehme, löst die schwierigsten Probleme des Vertragsmanagements auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform. Icertis unterstützt Unternehmen dabei, ihre Compliance zu erhöhen, die Verwaltungspraxis zu verbessern, Risiken zu mindern und die Benutzerproduktivität zu steigern, wodurch die Kapitalrendite (ROI) maximiert und die Wertschöpfung im gesamten Unternehmen beschleunigt wird. Die Icertis Contract Management (ICM) Plattform wird von 1 Million Benutzern in Unternehmen wie 3M, Becton Dickinson, Cognizant, Daimler und Microsoft zur Verwaltung von 3.5+ Millionen Verträgen in 40+ Sprachen und 90+ Ländern verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com



