Medienmitteilung

Thun, 6. Juli 2017

Meyer Burger erhält Auftrag für DW 288 Series 3 Diamantdrahtsägen im Umfang von rund CHF 12 Mio. von einem führenden Europäischen Markenhersteller von Solarmodulen

REC Group hat Meyer Burger einen Auftrag für die Lieferung und Installation der neusten Generation von DW 288 Series 3 Diamantdrahtsägesystemen für das Schneiden von multikristallinen Silizium-Blocks erteilt. Das Auftragsvolumen beträgt rund CHF 12 Mio. Die Auslieferung der Systeme beginnt im 3. Quartal 2017.

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gab heute den erfolgreichen Abschluss eines wichtigen Vertrages für ihr industrieführendes DW 288 Series 3 Diamantdrahtsägesystem bekannt. REC Group ist ein führender, integrierter Europäischer Markenhersteller von Solarmodulen und plant, seine gesamten multi-Silizium Wafer-Trennprozesse auf Diamantdrahtsägetechnologie umzustellen. REC Group entschied sich, nach einem fundierten technischen Konkurrenzvergleich, für die neuste Generation von Diamantdrahtsägesystemen von Meyer Burger für seine vertikal integrierte Fertigung in Singapur.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund CHF 12 Mio. und umfasst die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sowie Serviceunterstützung und Schulung für das DW 288 Series 3 Diamantdrahtsägesystem vor Ort. Die Lieferung des Equipments beginnt im dritten Quartal 2017.

Steve O'Neil, CEO von REC Group erklärt: "Als ein seit Jahren führendes Unternehmen in der Herstellung von leistungsstarken multikristallinen Solarmodulen basiert unser Erfolg auch auf innovativen und kosteneffizienten Produktionstechnologien. Mit Meyer Burger's hervorragender Diamantdrahtsägetechnologie können wir weiterhin hocheffiziente und äusserst zuverlässige Solarmodule zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten."

Hans Brändle, CEO von Meyer Burger Technology AG: "Dieser wichtige Auftrag bestätigt unsere ausgezeichnete, langfristige Beziehung mit REC und verdeutlicht erneut, dass unsere DW 288 Series 3 Diamantdrahtsägetechnologie die industrieführende Lösung für die kostengünstige Produktion von Solarwafern ist. Unsere Technologie ist sowohl für Hersteller von monokristallinen wie auch multikristallinen Wafern äusserst attraktiv."

Kontakt:

Ingrid Carstensen

Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 28 34

(ingrid.carstensen@meyerburger.com: mailto:ingrid.carstensen@meyerburger.com)

Über Meyer Burger Technology AG

(www.meyerburger.com: http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber ihren Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

Über REC Group

Seit seiner Gründung 1996 in Norwegen hat sich die REC Group zu einem führenden, integrierten Unternehmen für Solarenergie entwickelt. Durch seine eigene vertikal integrierte Fertigung von Silizium über Wafer und Zellen bis hin zu hochwertigen Solarmodulen und sogar Komplettlösungen, bietet REC eine verlässliche Quelle für saubere Energie weltweit. REC's zuletzt in 2017 eingeführte Produkte brechen erneut Leistungsrekorde, sowohl für 60-Zellen- und 72-Zellen-Module mit Nennleistungen von bis zu 295 Wp bzw. 350 Wp, und beinhalten auch ein multikristallines "Truly Full-Black-Modul" - all dies zu wettbewerbsfähigen Kosten der multikristallinen Plattform und auf Basis der preisgekrönten REC TwinPeak Technologie. Die Kombination von hochwertigen Produkten, wettbewerbsfähigen Preisen und einer starken finanziellen Position macht die REC Group zum bevorzugten Partner für EPCs, Investoren und Installateure. REC ist bekannt für seine hohe Produktqualität, welche durch die niedrigsten Reklamationsraten der gesamten Industrie bestätigt wird. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen sowie operativen Geschäftssitz in Singapur und gehört zu Bluestar Elkem. Mit mehr als 2'000 Mitarbeitern weltweit produziert REC Qualitätsmodule mit einer Kapazität von 1,4 GW jährlich. Mehr unter (www.recgroup.com: http://www.recgroup.com/)

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR, EXCHANGE OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Daten, die Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.