Bern (ots) -

Die Lindenhofgruppe will das Leistungsangebot ihrer Abteilung für

Psychosomatik stärken und sowohl den heutigen als auch den

zukünftigen Bedürfnissen der Patienten anpassen. In Kooperation

mit der Privatklinik Wyss AG wird das Behandlungsangebot der PSOMA

am Standort Lindenhof weiterentwickelt.



Die Lindenhofgruppe und die Privatklinik Wyss AG werden fortan auf

dem Campus Lindenhof gemeinsam ein erweitertes Leistungsangebot im

psychosomatischen Bereich anbieten. Unter anderem soll zusätzlich zum

bestehenden stationären Angebot neu auch ein

psychiatrisch-psychotherapeutisches Ambulatorium auf dem Areal

entstehen.



Guido Speck, CEO der Lindenhofgruppe, zum gemeinsamen Unterfangen:

"Wir freuen uns, in der Privatklinik Wyss AG einen starken Partner

gefunden zu haben, der die PSOMA auf dem Lindenhof-Areal

weiterentwickeln wird."



Dr. med. Christian Imboden, Ärztlicher Direktor und Vorsitzender

der Klinikleitung der Privatklinik Wyss AG, bekräftigt: "Die

Partnerschaft zwischen der Privatklinik Wyss AG und der

Lindenhofgruppe baut auf einer bereits bestehenden Kooperation auf

und bestätigt die ausgezeichnete langjährige Zusammenarbeit unserer

Häuser."



Per 1. Januar 2018 wird der Leistungsauftrag für Psychosomatik von

der Lindenhofgruppe auf die Privatklinik Wyss AG übertragen.

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2018 übernimmt die Privatklinik Wyss AG

den Geschäftsbetrieb der PSOMA auf dem Lindenhof-Areal inklusive des

gesamten angestellten Personals.



Unter Miteinbezug der Mitarbeitenden und Belegärzte der PSOMA wird

bis September 2017 das neue Betriebskonzept erstellt. Der zukünftige

Aussenauftritt der PSOMA wird in Zusammenarbeit zwischen der

Privatklinik Wyss AG und der Lindenhofgruppe erarbeitet.



DIE LINDENHOFGRUPPE



Landesweit eines der führenden Listenspitälern mit privater

Trägerschaft. Drei Spitäler: Engeried, Lindenhof und Sonnenhof.

Jährlich rund 138'000 Patienten, davon gegen 35'000 stationär.

Interdisziplinäre Grundversorgung sowie spezialisierte und

hochspezialisierte Medizin. Schwerpunkte: Innere Medizin, Onkologie,

Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie,

Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Rund 2'400

Mitarbeitende.



www.lindenhofgruppe.ch

https://www.lindenhofgruppe.ch/de/fachgebiete/psychosomatik/



DIE PRIVATKLINIK WYSS AG



Führende Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. In 6.

Generation im Besitz der Familie Wyss. Grundversorgung sämtlicher

Diagnosegruppen, besondere Kompetenzbereiche: Depressionen inkl.

Burnout, Angst- und Zwangsstörungen. Jährlich rund 1900 Patienten

(stationär, tagesklinisch und ambulant), davon gegen 730 stationär.

280 Mitarbeitende. Listenspital des Kantons Bern.



www.privatklinik-wyss.ch



