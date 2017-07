HAMBURG (dpa-AFX) - IWF-Chefin Christine Lagarde und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble haben US-Präsident Donald Trump vor dem G20-Gipfel in Hamburg aufgefordert, den freien Welthandel nicht einzuschränken. Freier Handel habe zu Einkommenszuwächsen geführt und Armut reduziert. "Das ist nicht einfach so passiert", sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds am Donnerstag in Hamburg bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit". Wegen Trumps Abschottungskurs ist unklar, ob es beim Gipfel überhaupt Fortschritte bei einer weiteren Liberalisierung des Freihandels geben wird.

Schäuble bekräftigte angesichts der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens, die Tür werde immer offen stehen für eine mögliche Rückkehr. Auch nach den Worten Lagardes muss dafür gesorgt werden, dass der "Brexit" nicht unumkehrbar sei. In der Euro-Zone muss nach Ansicht der IWF-Chefin die Bankenunion vorangetrieben werden. Nötig seien Instrumente zur Bereinigung der Bankbilanzen. Lagarde sprach sich wie Schäuble für eine Fiskalunion mit verbindlichen Regeln aus./sl/DP/she

