MEXIKO-STADT/HAMBURG (dpa-AFX) - Im Konflikt mit US-Präsident Donald Trump erhofft sich Mexiko beim G20-Gipfel in Hamburg Rückendeckung von den anderen großen Wirtschaftsmächten. "Kein Land allein, so groß, mächtig oder einflussreich es auch sein mag, kann ohne die anderen Fortschritt erzielen", sagte Präsident Enrique Peña Nieto am Donnerstag. Am Freitag will er sich am Rande des Gipfels erstmals persönlich mit Trump treffen. Mexiko werde sich in Hamburg dafür einsetzen, "weder protektionistische Maßnahmen noch Rückschritte bei der Liberalisierung des Welthandels zuzulassen, da diese erwiesenermaßen immer wieder nachteilige Folgen für alle hatten."

Getreu seinem Motto "America first" (Amerika zuerst) hatte Trump den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und eine Neuverhandlung des Nordamerikanische Freihandelsabkommens (Nafta) angekündigt. Seiner Einschätzung nach hat der Binnenmarkt zu massiven Jobverlusten in den USA geführt./dde/DP/she

