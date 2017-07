Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



erstmalig Surf-Days: die perfekte Welle im Sommergarten - tolle Preise auf der YOU-Tour zu gewinnen - eSports-Premiere: JAM FM Berlin OPEN



Sportfreunde aufgepasst: Auf Europas größtem Jugendevent gibt es eine volle Ladung Sport für Einsteiger und Profis. Vom 7. bis 9. Juli 2017 bietet der YOU Summer Break allen Sportbegeisterten wieder einmal ein vielfältiges Sportangebot zum "Mitmachen.Anfassen.Ausprobieren". Auf dem Berliner Messegelände in Halle 22b und im Sommergarten können Besucher ihre eigenen sportlichen Skills testen oder bei den vielen Wettbewerben einfach nur mitfiebern. Eine Live-Bühnenshow mit der DJ-Crew von 93,6 JAM FM sorgt gleichzeitig für den satten Sommersound.



Erstmalig bietet der YOU Summer Break die Möglichkeit, auf einer echten Welle mitten im Sommergarten zu surfen. Die Surf-Days sind die weltweit erste Serie mit einer "aufblasbaren Surf Station". Nicht nur Profis haben hier Spaß, auch Einsteiger können sich probieren. In jeweils 30-minütigen Slots teilen sich maximal vier Surfer unter professioneller Anleitung eines Coaches die Anlage, so dass garantiert jeder in den Genuss seiner perfekten Welle kommt. Wer das authentische Surf-Gefühl inmitten der Hauptstadt erleben will, sichert sich einen Platz, packt die Badekleidung & ein Handtuch ein und zeigt sein Können auf der größten Welle Berlins. Ein Slot dauert eine halbe Stunde und kostet 15 Euro - das Tagesticket ist natürlich inklusive.



Klingt wie ein Instrument, ist aber eine Mischung aus Beachvolleyball und Tennis: Die Rede ist von dem neuen Trendsport Tamburello. Auf drei Spielfeldern können Besucher am Stand von MIBIUM den neuen Sommersport live ausprobieren. Sportbegeisterte mit Geschick und Ausdauer kommen bei Parkour und Freerunning auf ihre Kosten. Der Stand vom Parkour Kleinmachnow e.V. lässt Tracer-Herzen höher schlagen. Profitracer zeigen in perfekter Trainingsumgebung mit Railpark, Obstacles, AirTrack und Tramp ihr Können. Täglich werden Shows und Einsteiger-Workshops angeboten. Skateboarden hat unter Jugendlichen in den letzten Jahren wieder stark zugenommen. Skaterfans können auf dem YOU Summer Break die Premium Longboards ausprobieren und ihre Moves cool zur Schau stellen.



Profi-Gamer und eSports-Fans kommen beim JAM FM Berlin OPEN auf ihre Kosten. Fußball-Zocker können an drei Tagen ihre FIFA17 Skills unter Beweis stellen. Bei dem ultimativen eSports-Turnier kann jeder mitmachen und um den begehrten Pokal und Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro spielen. Die Besucher treten dabei gegen die Top-Stars der deutschen eSports-Szene an. Deutschlands Nummer 1 und Vize-Weltmeister 2017, TimoX vom VfL Wolfsburg E-Sports, sowie STYLO, Top-FIFA-Player bei UX Gaming sind ebenfalls am Start. Die PlayStation Tour bringt die neuesten Games auch auf den YOU Summer Break und garantiert Spielspaß auf dem PlayStation Truck. Er bietet allen interessierten Besuchern im Sommergarten die Möglichkeit, brandaktuelle Spiele und Virtual Reality hautnah zu erleben oder an aufregenden Gewinnspielen teilzunehmen. Wer in seiner Freizeit regelmäßig flippern geht, kommt auch auf Europas größtem Jugendevent nicht zu kurz. Deutschlands erster Flipperverein, die German Pinball Association (GPA), ist der beste Beweis dafür, dass Spielen am Flipperautomaten mehr als reines Glücksspiel ist. Flippern kann ganz schön anstrengend sein: Es kommt nicht selten vor, dass Profis die Bälle auch mal über 40 Minuten im Spiel halten können.



Zielsicher ist die Deutsche Schützenjugend: Treffsichere Besucher können mit einem Biathlon-Gewehr die Kombination aus Laufen und Schießen ausprobieren und zeigen, wie zielsicher sie sind. Bei foos4friends und Tipp-Kick stellen Tischfußball-Fans ihre Skills treffsicher am Tischkicker unter Beweis und treten im Match gegen Freunde an. Bei diesem Sport ist Umschubsen ausdrücklich erwünscht: Die Rede ist von Bubble Football, dem neuen Trendsport aus Dänemark. Mister NEO bringt ihn auf den YOU Summer Break. Eingehüllt in große Kugeln, sogenannte "Bubbles" oder auch "Bumperz", treten Teams im Sommergarten gegeneinander an, und wie auch beim Fußball, muss der Ball ins gegnerische Tor. Spaß ist auch bei Arrow Tag vorprogrammiert: vergleichbar mit Paintball, aber ohne blaue Flecken, wird bei Arrow Tag wie in alten Zeiten mit Pfeil und Bogen gespielt.



Eine Ballsportart, die von den Ureinwohnern Kanadas erfunden wurde und sich mittlerweile auf alle Kontinente der Welt verbreitet hat: Das ist Lacrosse. Grob kann man sich Lacrosse wie Eishockey vorstellen. Jedoch schlägt man den Ball nicht, sondern wirft ihn mit seinem Schläger. Die Abteilung Lacrosse des Sportclubs Charlottenburg e.V. zeigt den Besuchern auf dem YOU Summer Break, wie man den Ball wirft und fängt, die Schutzausrüstung richtig trägt, und warum Damen- und Herren-Lacrosse ganz unterschiedliche Regeln haben. Der Deutsche Baseball und Softball Verband kommt mit einem Batting Cage mit Ballmaschine auf Europas größtes Jugendevent. Unterschiedliche Wurfarten und Geschwindigkeiten fordern die Teilnehmer und bringen Baseball und Softball, die wieder im olympischen Programm sind, zurück ins sportliche Geschehen.



Fit hüpfen, sich an der Airtrackmatte ausprobieren, Tricksprünge lernen und coole Preise gewinnen, das können die Besucher am Stand von SPRUNG.RAUM, Deutschlands modernstem Trampolinpark, der auch auf dem YOU Summer Break nicht fehlen darf. Auf einer 150qm großen Fläche werden verschiedene Kurse, wie z.B. NINJA.PARKOUR, CHEER.SPRUNG oder BASIC.KIDS angeboten, die jedes Sprungherz höher schlagen lassen. Wer Berlins Mega-Trendsport Floorball erleben- und Neuigkeiten über Berlins Rekordmeistermannschaft im Eishockey erfahren will, sollte unbedingt den Stand des Floorball Verband Berlin-Brandenburg (FVBB) im Sommergarten besuchen. Gemeinsam mit den Eisbären Berlin erwartet die Besucher ein buntes Sportprogramm: Neben Floorballshows mit Groß und Klein, gibt es auch Eishockey-Torwandschießen und einen Ausrüstungsanziehwettbewerb (Eishockey) sowie tägliche Gewinnspiele. Berlins coolstes Sportmaskottchen Bully wird regelmäßig auf dem Stand vorbeischauen und die eine oder andere Überraschung für die Besucher parat haben.



Um Disziplin, Sport und Ausdauer geht es beim Boxen: Unter Anleitung von erfahrenen Trainern und Boxpartnern lädt der Berliner Box-Verband e.V. alle Besucher in den großen Box-Ring ein. Schachmatt heißt es auch dieses Jahr am Stand der deutschen Schachjugend: Von Kondischach über 1-Minuten-Bullet bis Ansageblitz ist für Freunde des strategischen Denksports alles dabei.



Dribbeln, Passen, Werfen und Koordination - um das Erlernen und Verbessern dieser vier Grunddisziplinen des Basketballs dreht sich auf dem YOU Summer Break alles bei der "kinder+Sport Basketball Academy". Auch dieses Jahr haben wieder alle basketballinteressierten Kids die Möglichkeit, den Trainings-Parcours von ALBA BERLIN kennenzulernen und sich an den vier Stationen auf die Reise vom "Rookie" zum "Allstar" zu begeben. Hilfe bekommen die Nachwuchsbasketballer dabei von den Jugendtrainern und Helfern von ALBA BERLIN. Kicken wie die Hertha-Stars: Im Soccer-Court von Hertha BSC kann jeder seine Fußballkünste unter Beweis stellen und an der kultigen Torwand zahlreiche Fanartikel erspielen.



Auf dem YOU Summer Break können Besucher am Wochenende, 8. und 9. Juli, eine besondere Schnitzeljagd erleben und spannende Preise auf der YOU-Tour gewinnen. Achtzehn teilnehmende Aussteller bilden die YOU-Tour-Stationen, die von den Besuchern abgelaufen werden müssen. Ziel ist es, an jeder Station einen Stempel auf der YOU-Tour Karte zu erhalten. Die Stempelkarte ist am Infocounter in der Eingangshalle E21 erhältlich sowie bei den teilnehmenden Ausstellern. Wenn alle Stempel eingesammelt sind, geht es direkt in den Sommergarten. Dort werfen die Besucher die Stempelkarte in die Gewinnbox auf der JAM FM Bühne und sahnen mit etwas Glück während der Verlosungszeit am Samstag und Sonntag um 16 Uhr kräftig ab.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU: Julia Wegener PR Managerin T: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de yousummerbreak you2017