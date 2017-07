Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Weidmann: Erholung öffnet Perspektive für normale Geldpolitik

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann plädiert für eine allmähliche Normalisierung der Geldpolitik. "Die andauernde Wirtschaftserholung öffnet nun die Perspektive für eine geldpolitische Normalisierung. Dabei geht es nicht um eine Vollbremsung, um im Bild zu bleiben, sondern darum, den Fuß etwas vom Gas zu nehmen", sagte Weidmann bei einer Rede in Wien. "Zeitpunkt und Tempo der geldpolitischen Normalisierung hängen davon ab, inwieweit der Preisanstieg nachhaltig und selbsttragend ist."

Schäuble: Freier Handel ist nicht schuld an den Problemen der USA

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) die Sichtweise zurückgewiesen, dass die Gründe für Schwierigkeiten in den USA in der Globalisierung und dem freien Handel lägen.

Merkel will bei G20 Dissens ansprechen und Kompromisse finden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach eigenen Aussagen einen freien, regelbasierten Handel ins Zentrum des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) rücken und rechnet bei dem Treffen ab Freitag in Hamburg zudem weiter mit schwierigen Gesprächen zum Klimaschutz. Sie werde aber auch "alles daran setzen", Kompromisse zu finden, kündigte die Kanzlerin in Hamburg an.

Koalition sieht in EU-Japan-Abkommen Signal für Freihandel

Die große Koalition in Berlin hat nach der Einigung zwischen der Europäischen Union (EU) und Japan auf ein Freihandelsabkommen die Bedeutung der Vereinbarung mit Blick auf Differenzen bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) betont.

EZB-Rat diskutierte über andere Kommunikation zu Anleihekäufen

Die Geldpolitiker der Europäischen Zentralbank (EZB) haben bei ihrer Sitzung am 8. Juni erwogen, den Passus über eine mögliche Ausweitung der massiven Wertpapierkäufe fallen zu lassen. Außerdem diskutierten sie darüber, wie sie ihre wachsende Zuversicht in die Entwicklung der Eurozone-Wirtschaft nach außen kommunizieren können, geht aus dem Protokoll der Sitzung hervor.

Französisches Parlament beschließt sechste Verlängerung des Ausnahmezustands

Das französische Parlament hat eine sechste Verlängerung des seit mehr als eineinhalb Jahren geltenden Ausnahmezustands beschlossen. Nach dem Senat stimmte am Donnerstag auch die Nationalversammlung mit großer Mehrheit dafür, die Sonderbefugnisse für die Sicherheitsbehörden bis zum 1. November weiterzuführen. Es soll die letzte Verlängerung des Ausnahmezustands sein, der nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 verhängt worden war.

IW fordert kluge Wirtschaftspolitik gegen Demografie-Einbruch

Die Ökonomen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) haben eine gezielte Wirtschaftspolitik in Deutschland gefordert, um künftig die Folgen des demografischen Wandels abzumildern. Sie warnten, die derzeit "makellose Bilanz" von Wirtschaft und Arbeitsmarkt sei "nur eine Momentaufnahme", denn die Alterung der Gesellschaft schreite trotz der hohen Zuwanderung in den nächsten Jahrzehnten weiter fort.

Schulz und Gabriel werfen Union gewaltige Aufrüstung vor

SPD-Chef Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel haben der Union vorgeworfen, eine weltweite Aufrüstungsspirale zu befördern. Die beiden Spitzengenossen warnten davor, die Rüstungsausgaben in Deutschland - wie von US-Präsident Donald Trump gefordert - nahezu zu verdoppeln. Schulz und Gabriel versprachen, die von der Union angestrebte massive Aufstockung des Wehretats nicht mitzutragen.

US-Rohöllagerbestände fallen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 30. Juni stärker gesunken als erwartet. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,299 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,5 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,1 Millionen Barrel erhöht.

Trump bekennt sich zum Beistandspakt der Nato

US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem Besuch in Polen eindeutig zum Beistandspakt der Nato bekannt. Die USA stünden "fest" hinter der gegenseitigen Beistandsverpflichtung in der Militärallianz, sagte er in Warschau. Im Gegenzug rief er die europäischen Partner erneut zu höheren Verteidigungsausgaben auf.

Exporte lassen Defizit in der US-Handelsbilanz schrumpfen

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Mai vor allem wegen steigender Exporte gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 46,51 Milliarden Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 46,20 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, belief sich das Defizit im Vormonat auf 47,59 Milliarden Dollar, nachdem vorläufig ein Minus von 47,62 Milliarden Dollar genannt worden war.

US-Dienstleister in besserer Lage als gedacht

Die Geschäfte der US-Dienstleister sind im Juni wider Erwarten stärker gewachsen. Der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA legte auf 57,4 Punkte zu, wie das ISM mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,5 erwartet, nachdem der Index im Vormonat bei 56,9 gelegen hatte.

Markit: US-Dienstleister gewinnen an Fahrt

Die US-Dienstleister sind im Juni stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 54,2 Punkte von 53,6 im Vormonat. Das ist der höchste Wert sei Januar. Im Zuge des ersten Ausweises war indessen ein Indexrückgang auf 53,0 Punkte berichtet worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen

In den USA sind in der Woche zum 1. Juli mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 248.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 246.000 vorhergesagt.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft weniger Stellen als erwartet

Die US-Unternehmen haben im Juni ihren Personalbestand zwar aufgestockt, aber weniger als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 158.000 Stellen. Analysten hatten ein Plus von 180.000 Jobs vorausgesagt. Im Mai waren unter dem Strich 230.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 23.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

