Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort stehen Ihnen in der dpa-Bilddatenbank aktuelle Pressefotos zum G20-Gipfel in Hamburg zur Verfügung. Der Einsatz der Pressebilder ist im Rahmen redaktioneller Berichterstattung honorarfrei.



OTS: JDB MEDIA GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61477 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61477.rss2



Pressekontakt: Sarah Mag JDB MEDIA GmbH Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Tel +49-(0)40-468832-619 E-Mail mag@jdb.de