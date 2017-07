Mannheimer Morgen zur Forderung nach einem Staatsfonds für die Altersvorsorge Überschrift: Höchste Zeit Die meisten Bürger sparen nebenbei, damit sie im Alter ein zusätzliches Einkommen haben. Das verlangt die Politik auch von ihnen und fördert private Rentenverträge seit einigen Jahren. So soll die Lücke geschlossen werden, die durch die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente entstanden ist. Nur funktioniert das Modell Riester-Rente in der Praxis nicht. Deshalb sind neue Ideen gefordert. Die Riester-Rente läuft auch wegen der meist viel zu hohen Kosten schlecht. Was nützt dem Bürger eine staatliche Förderung, wenn sie letzen Endes in der Kasse einer Versicherung landet. Das Angebot ist zwar breit. Doch gerade die Vielfalt schreckt viele potenzielle Sparer ab, weil sie keine großen Fachkenntnisse bei Finanzprodukten haben und sich eine einfache und vertrauenswürdige Anlage wünschen. Es wird daher Zeit für einen Staatsfonds nach schwedischem Vorbild, wie es die Verbraucherzentralen oder als âEURzDeutschland Rente' auch Hessens Landesregierung vorschlagen. Selbst die Bundeskanzlerin zeigt sich mittlerweile dafür offen. Es muss bald geschehen, wenn für die geburtenstarken Jahrgänge noch ein Instrument für die Alterssicherung greifen soll. Die Umsetzung hört sich einfacher an als sie ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Finanzwirtschaft ihren ganzen Einfluss dagegen geltend machen. Denn Banken und Versicherungen würde dadurch ein gutes Geschäft entgehen. Aber wenn die Politik das verloren gegangene Vertrauen der Verbraucher zurückgewinnen will, muss sie einmal gegenüber den Wirtschaftsinteressen hart bleiben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 13:07 ET (17:07 GMT)