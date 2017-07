Münster (ots) - Zahlreiche Verbraucher haben auch in NRW in den vergangenen Tagen Mahnschreiben einer Firma namens DED Group erhalten. Darin geht es um Beitragszahlungen, die angeblich im Auftrag des "Fachverbandes der Lotterie und Glückspielanbieter" eingefordert werden. WestLotto warnt dringend davor, diese Mahnungen zu begleichen und damit auf das fälschlicherweise unterbreitete Vergleichsangebot einzugehen. Es handelt sich dabei um Betrug.



"Wir raten unseren Kunden, auf gar keinen Fall auf diese Forderungen einzugehen und folglich auch keinesfalls Geld zu überweisen. Hinter diesem Vorgang stehen kriminelle Täter, die in keinerlei Beziehung zu WestLotto stehen. Der Schutz und die Sicherheit der Verbraucher stehen bei uns als staatlichem Lotterieanbieter immer an erster Stelle", betont Sprecher Axel Weber.



WestLotto rät den betroffenen Bürgern, das Mahnschreiben bei der Polizei zu hinterlegen und Strafanzeige zu erstatten.



OTS: WestLotto newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62773 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62773.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG Axel Weber Tel.: 0251-7006-1341 Fax: 0251-7006-1399 E-Mail: axel.weber@westlotto.com