Daimler hat den Staatsbesuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Deutschland zur Besiegelung des Ausbaus seiner Geschäfte im Reich der Mitte genutzt. Dafür nimmt der DAX-Konzern einiges an Geld in die Hand.

Elektromobilität soll vorangetrieben werden!

Der deutsche Automobilkonzern und sein chinesischer Partner BAIC Motor teilten mit, eine Rahmenvereinbarung über eine engere Zusammenarbeit im Rahmen ihres Gemeinschaftsunternehmens Beijing Benz ... (Rainer Lenzen)

