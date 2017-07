Bei der Kundgebung "Welcome to Hell", die sich gegen den G20-Gipfel in Hamburg richtete, ist es am Donnerstagabend zu ersten Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte seien mit Latten und Flaschen angegriffen worden, teilte die Polizei mit.

Zudem seien Böller und andere Gegenstände geworfen worden. Der Polizeipressesprecher vor Ort sei angegriffen worden und habe sich in Sicherheit bringen müssen. Die Beamten setzten Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Zuvor hatte die Polizei den Demonstrationszug blockiert: Etwa 1.000 Teilnehmer seien vermummt gewesen und hätten sich geweigert, die Vermummung abzulegen.

Daraufhin habe man den "schwarzen Block" separiert. Insgesamt zählte die Polizei bis 19:00 Uhr rund 12.000 Teilnehmer bei der Demo.