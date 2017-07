Köln (ots) -



Hyundai Motor Deutschland GmbH bis 2020 exklusiver Automobil-Partner "Meilenstein" für Tochterunternehmen der _wige MEDIA AG



Die Hyundai Motor Deutschland GmbH und die sporttotal.tv gmbh, eine 100-Prozent-Tochter der _wige MEDIA AG, haben heute eine langjährige Werbe-Partnerschaft vereinbart. Hyundai wird bis 2020 auf sporttotal.tv umfassend für seine Produkte werben. "Die Partnerschaft mit Hyundai ist ein weiterer Meilenstein, der zeigt, dass Sporttotal.tv mit seiner hochinteressanten Zielgruppe der Amateursportler und ihrer vielen Anhänger auch für Werbepartner hochattraktiv ist", so Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG. Die sporttotal.tv gmbh stattet deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf der neuen Plattform "sporttotal.tv" zu übertragen. Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Bisher überträgt sporttotal.tv Spiele aus der Regionalliga Nord, der Oberliga Niedersachsen sowie aus der Bayernliga Süd und der Bayernliga Nord. Schrittweise sollen nun deutschlandweit weitere Amateurligen hinzukommen. Als Gründungspartner unterstützen bereits die Allianz Deutschland AG, die Deutsche Post AG sowie die Telekom Deutschland GmbH das Unternehmen. Als Medienpartner ist Deutschlands größte Medienmarke BILD mit an Bord.



Hyundai erweitert Fußball-Sponsoring um Amateurbereich "Der Volkssport Fußball verbindet Millionen Menschen und verkörpert vieles, was Hyundai als Marke ausmacht - Präzision, Dynamik, Emotionalität. Deshalb sind wir dabei, wenn bei FIFA-



Turnieren Fußball-Weltstars Geschichte schreiben - und jetzt auch im Amateurbereich mit sporttotal.tv", so Markus Schrick, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Fußballsponsoring ist ein Kernelement der Hyundai-Marketingstrategie und baut über die gemeinsame Fußballbegeisterung eine emotionale Beziehung zu Fans und Kunden auf. So ist Hyundai offizieller Partner der FIFA.



Hyundai gehört zu den 100 "Best Global Brands"



Die Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2016 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 107.228 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 54 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit bleibt Hyundai stärkste asiatische Marke und hat sich in den Top drei der Importmarken etabliert. Eine sehr gute Qualität bescheinigt auch der Auto Bild Qualitätsreport im Jahr 2016, den Hyundai zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren gewinnen konnte. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert. Weltweit gehört die Hyundai Motor Group zu den fünf größten Automobilherstellern. Seit über zehn Jahren zählt Hyundai zu den 100 "Best Global Brands", der Markenwert des Unternehmens hat sich seitdem nahezu verdreifacht.



