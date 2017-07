US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel haben sich kurz vor dem G20-Gipfelstart im Hamburger Nobelhotel "Atlantic" zu Gesprächen getroffen. Die Lage ist verzwickt - vor allem bei den Themen Freihandel und Klima.

Das mit dem Händeschütteln hat immerhin schon mal geklappt. Ignorierte der US-Präsident vor einigen Wochen in Washington die Frage von Angela Merkel nach einem Handshake bei ihrem Besuch in Washington noch, schüttelten die beiden nach seiner Ankunft in Hamburg ohne Zögern die Hände und schauten sich dabei an. Auch wirkten die beiden Staatschefs zu Beginn des G20-Gipfels deutlich weniger verkrampft als bei ihrem ersten Aufeinandertreffen. Auf dem Weg zu ihrem Gesprächsraum im Nobelhotel "Atlantic" hielten die beiden sogar lockeren Small-Talk.

Für Merkel war der Zweier-Gipfel mit Trump von großer Bedeutung. Der US-Präsident ist auf dem Treffen in Hamburg Merkels großer "Problem-Präsident". Bei den Themen Klima und Freihandel stellt Trump jahrelang unstrittige Positionen der G20 in Frage und blockiert bislang jeden Kompromiss. So hat Trump angekündigt, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Und beim Freihandel sieht er die USA durch exportstarke Länder wie Deutschland ausgenutzt. Entsprechend versuchte Merkel in dem Gespräch abzutasten, wo Trump sich ...

