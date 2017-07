Unterstreicht Bemühen der HNA Group um die Vertiefung der deutsch-chinesischen Freundschaft



Berlin (ots/PRNewswire) - Wie HNA Group, ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, heute bekanntgab, hat Chen Feng, Vorstandsvorsitzender der HNA Group, am 5. Juli am Staatsbankett von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue (Berlin) teilgenommen.



Das Staatsbankett gehörte zu einer Veranstaltungsreihe zu Ehren des zweiten deutschen Staatsbesuchs von Präsident Xi Jinping. Der Besuch, bei dem die Beziehungen zwischen den beiden Ländern vertieft und eine Reihe von Kooperationsverträgen unterzeichnet werden sollen, markiert den 45. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland.



"Die Einladung zu dem Staatsbankett ist mir eine große Ehre. Ich freue mich darauf, mich mit Bundespräsident Steinmeier und Präsident Xi über die Bedeutung einer Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland auszutauschen", sagte Chen. "Als global aufgestelltes Unternehmen mit chinesischen Wurzeln sind wir überzeugt, dass ein konstruktiver Dialog zwischen China und Europa von entscheidender Bedeutung ist, um den globalen Handel weiter voranzutreiben. HNA Group sieht sich verpflichtet, überall dort, wo wir präsent sind, einen starken Beitrag zur Förderung des Wirtschaftswachstums zu leisten und die kulturellen Beziehungen zwischen China und Deutschland zu vertiefen. Ich möchte erneut betonen, dass der Ausbau der Geschäftsentwicklung und Investitionstätigkeit in Deutschland und europaweit für HNA Group ein wichtiges Anliegen ist. Wir freuen uns darauf, auch weiter an der Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen China und dieser wichtigen Weltregion mitzuwirken."



HNA Group hat seine Weise dazu beigetragen, dass zwei der größten Wirtschaftsräume näher aneinandergerückt sind. Seit September 2008 bietet Hainan Airlines, die Flagship-Airline der HNA Group, Direktflüge zwischen Peking und Berlin. Bis Juni 2017 wurden auf dieser Strecke mehr als 570.000 Passagiere befördert. Damit wurde der persönliche Austausch ermöglicht, der das Fundament für tiefe, gegenseitig nutzbringende Geschäftsbeziehungen legt.



Allein in 2017 hat HNA Group mehrere bedeutende Investitionen in Deutschland getätigt, darunter der Erwerb einer Beteiligung von 82,5 % am Flughafen Frankfurt-Hahn, der 125 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt. Im Mai 2017 wurde HNA Group zum größten Aktionär der Deutschen Bank, eine der weltweit größten Banken und der größte Finanzdienstleister in Deutschland. Im letzten Jahr stieg China zum ersten Mal in der Geschichte zum größten Handelspartner Deutschlands auf. 2016 hatte der bilaterale Handel zwischen China und Deutschland ein Volumen von mehr als 151 Mrd. USD.



Als Weltmarktführer im Bereich der Luftfahrtinfrastruktur und zugehörigen Sektoren besitzt HNA Group weitere wichtige europäische Vermögenswerte, darunter Avolon im Flugzeugleasingsektor, Swissport und Gategroup bei Flughafen- und Luftverkehrsdienstleistungen und Carlson Rezidor im Bereich des Hotel- und Tourismusgewerbes.



Informationen zur HNA Group



Die HNA Group ist ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft auf der Insel Hainan in Südchina zu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa 145 Milliarden USD, über 90 Milliarden USD Jahresumsatz und einer internationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern entwickelt, die vorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNA betreibt und investiert in beinahe 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern in allen wichtigen Märkten und besitzt 1.250 Flugzeuge, die fast 100 Millionen Passagiere in 270 Städte rund um den Globus transportieren. HNAs Logistikgeschäft hält eine Führungsposition bei Logistik und Lieferkettenmanagement in den Bereichen Transport, Anlagenbau, Seetransport, externe Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Bei Finanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte Nicht-Bank-Leasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedener Aktivitäten in den Bereichen Ausrüstungsleasing, Versicherung, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hnagroup.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/514499/HNA_GROUP_LOGO_Logo.jpg



