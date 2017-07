Der Waffenhersteller Heckler & Koch will seinen Schuldenberg weiter drücken. Gut laufende Geschäfte und ein millionenschweres Darlehen eines Großaktionärs verheißen Gutes - und lassen auf mehr Stabilität hoffen.

Der Waffenhersteller Heckler & Koch will seinen Schuldenberg weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Oberndorf am Mittwoch mitteilte, werde ein Großaktionär zunächst ein Darlehen über 50 Millionen Euro bereitstellen, das auf der Hauptversammlung Mitte August aber in Aktien umgewandelt werden soll. Dadurch würde der Schuldenberg ...

