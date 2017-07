Köln (ots) -



Im Bundestagswahlkampf wird unter anderem über unterschiedliche Steuerkonzepte diskutiert. Die Mehrheit der Deutschen (77 Prozent) meint, dass Steuern für Personen mit niedrigem Einkommen sinken sollten. 21 Prozent meinen, die Steuern dieser Einkommensgruppe sollten gleich bleiben.



Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.



64 Prozent der Befragten meinen, dass für Personen mit mittlerem Einkommen die Steuerabgaben gleich bleiben sollten. 32 Prozent wollen, dass deren Abgaben in Zukunft sinken. Drei Prozent meinen, die Steuern für diese Einkommensgruppe sollten steigen. 68 Prozent sind der Meinung, dass Personen mit höherem Einkommen künftig mehr Steuern zahlen sollten. 26 Prozent wollen, dass die Steuerabgaben dieser Einkommensgruppe gleich bleiben; 3 Prozent meinen, sie sollten sinken.



Bei der Frage, wie die Steuermehreinnahmen des Bundes verwendet werden sollen, sind 58 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Geld für Investitionen genutzt werden sollte, zum Beispiel in die Infrastruktur. 20 Prozent sind der Ansicht, das Geld sollte für Steuersenkungen genutzt werden und 19 Prozent finden, die Mehreinnahmen sollten zum Schuldenabbau eingesetzt werden.



