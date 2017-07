Düsseldorf (ots) - Nach der öffentlichen Ankündigung von VW-Personalstand Karlheinz-Blessing nach einer Flugverspätung, künftig "nie mehr Air Berlin" zu fliegen, hat der Vorstandsvorsitzende von Air Berlin, Thomas Winkelmann, den Spieß umgedreht. "Da wundert man sich sehr", sagte Winkelmann der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Da hat ein Unternehmen Millionen Kunden belogen und zahlt keinen Schadenersatz an deutsche Kunden. Da würde ich mir Ratschläge an andere Unternehmen ersparen."



