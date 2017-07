A.C. Hartman, ein marktführendes Unternehmen bei biologischen Glashausgartenbauprodukten in den Niederlanden, wurde von The Fruit Farm Group (TFFG) übernommen. Wim Hartman, der Eigentümer von A.C. Hartman BV, und der belgische Geschäftsmann Hein Deprez, ein Hauptanteilseigner des Dachunternehmens von TFFG, unterzeichneten am 30. Juni die Vereinbarung, gemäß der alle...

