Während der ersten fünf Monate des Jahres lieferte Peru eine Gesamtmenge von 83.504 Tonnen Bananen im Wert von 62,3 Millionen USD. Diese Zahl ist kleiner als die 91.030 Tonnen, die in dem gleichen Zeitraum 2016 für 68,5 Millionen USD geliefert wurden, so Agrodata Peru. Deutschland ist der drittgrößte Markt für peruanische Bananen in Europa. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...