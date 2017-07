Die Hamburg Süd ist innerhalb von sechs Jahren zum fünften Mal als "Best Green Shipping Line" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung der Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards 2017, die zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Transport- und Logistikbranche in Asien gehören, fand am 29. Juni in Singapur statt. AFLAS-Preisverleihung im Marina Bay...

Den vollständigen Artikel lesen ...