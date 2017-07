Die Gesamtanbaufläche für Konsumkartoffeln in Nord-West Europa, dem NEPG Gebiet, wird auf 578.821 ha geschätzt. Das entspricht einer Flächenausdehnungvon 4,6 % im Vergleich zum letzten Jahr und von 8,3 % im Vergleich zum 5-jährigen Durchschnitt. In allen fünf NEPG Ländern wurde der Anbau ausgedehnt. Der größte Anstieg ist mit 5,4 % in Belgien zu...

