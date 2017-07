Wider Erwarten konnten auch in dieser Woche noch alterntige Speisekartoffeln in einem Discounter im Norden platziert werden. In der Direktvermarktung ab Hof werdenebenfalls noch Lagerkartoffeln angeboten. Die Kühlhausware ist von guter Qualität und geschmacklich noch vielen Frühkartoffeln überlegen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Preise für die Restbestände aus...

