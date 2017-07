Die Kennzeichnung, die an Stelle von einem Aufkleber mit Lasern in die Schale geätzt wird, kann jedes Jahr 10 Tonnen Papier und 5 Tonnen Kleber einsparen, so der UK-Einzelhändler Marks & Spencer (M&S). Das Unternehmen hat die Avocados mit lasergedruckten Strichcodes eingeführt, um den Papierabfall in seinen Läden zu reduzieren. Bildquelle: Shutterstock.com M&S...

Den vollständigen Artikel lesen ...