Eagle Genomics, das intelligente Datenmanagementunternehmen, freut sich die Bildung eines Beirats bekanntgeben zu können, dem einige internationale Vordenker auf dem Gebiet der Daten- und Biowissenschaften angehören. Alle Mitglieder des Beirats sind herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, wissenschaftliche Forschung, Investment und Lehre.

Der Beirat soll dem Auftrag des Unternehmens, Einsichten durch datengestützte Arzneimittelforschung zu ermöglichen, zum Erfolg verhelfen. Dabei stellen die Mitglieder des Beirats dem Führungsteam von Eagle Genomics ihr spezielles wissenschaftliches Know-how zur Verfügung.

Zu den Gründungsmitgliedern des Beirats gehören Nessa Carey, Douglas Kell CBE, Wissenschaftlerin und Systembiologin an der University of Manchester, Cliff Meltzer, CEO bei Excellcare, David Cleevely CBE, Chairman der Raspberry Pi Foundation, und Paul Flicek, Head of Genes, Genomes and Variation Resources, am European Bioinformatics Institute.

"Jedes Mitglied des Beirats trägt mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und einer wertvollen externen Perspektive dazu bei, dass Eagle Genomics weiterhin an der Spitze der wissenschaftlichen Innovation zu finden ist", so Anthony Finbow, Executive Chairman.

Mit ihrer Kombination aus Software und Bioinformatik-Know-how fungiert die Plattform von Eagle Genomics als "Automated Data Scientist", der mittels Qualifizierung und Zusammenstellung relevanter Daten schnellere und genauere Erkenntnisse ermöglicht.

Des Weiteren meldet das Unternehmen das Ausscheiden von Alan Barrell als Non-Executive Director. Anthony Finbow, Chairman, kommentierte: "Ich möchte mich persönliche bei Alan für sein jahrelanges Engagement und seine wertvollen Beträge zum Erfolg von Eagle bedanken und wünsche ihm Gesundheit und Glück im Ruhestand."

Näheres zu den Mitgliedern des Beirates finden Sie auf der Website von Eagle Genomics..

Über Eagle Genomics

Eagle Genomics ist ein Anbieter intelligenter Datenmanagement-Software, die Life-Science-Unternehmen bei der Durchführung datenintensiver Forschung unterstützt und sie in die Lage versetzt, neue Arzneimittelkandidaten, Therapien und Produkte schneller für Patienten und Kunden bereitzustellen. Eagle Genomics nutzt bei seiner Automated Data Scientist-Softwareplattform den neuesten Stand der Datentechnik in der Branche, um die Forschungskostenzeit radikal zu senken, und ermöglicht damit seinen Kunden, dramatische Produktivitätsverbesserungen und eine wirklich datengestützte Arzneimittelforschung zu realisieren.

Weitere Informationen über Eagle Genomics finden Sie auf der Website des Unternehmens. Folgen Sie Eagle Genomics auf Twitter (@Eaglegen) oder wenden Sie sich telefonisch an Eagle Genomics unter der Rufnummer +44 (0)1223 654481.

