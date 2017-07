BERLIN (dpa-AFX) - Nach fünf geplatzten Eröffnungsterminen für den neuen Hauptstadtflughafen berät der Aufsichtsrat an diesem Freitag über die Lage auf der Baustelle. Bevor der Flughafen in Betrieb gehen kann, laufen im Terminal unter anderem noch Arbeiten an Brandschutztüren und der Sprinkleranlage. Wie lange die Baufirmen noch brauchen, ist unklar. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wird dem Aufsichtsrat daher voraussichtlich noch keinen neuen Eröffnungstermin vorschlagen. Stattdessen erhalten die Kontrolleure Eckpunkte eines Masterplans für den künftigen Ausbau des Flughafens. Denn die Passagierzahlen in Berlin steigen deutlich schneller als zu Baubeginn gedacht./bf/DP/she

