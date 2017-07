Brooks Life Science Systems baut Vorreiterschaft bei umfassenden Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben durch strategische Übernahmen und globale Expansion von Biorepository-Diensten aus.



Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Brooks Automation, Inc., hat heute die Übernahme von Pacific Bio-Material Management, Inc. (PBMMI), bekanntgegeben. Der hochspezialisierte Dienstleister für Lagerung und Kühlkettenlogistik für biologisches Probenmaterial hat seinen Hauptsitz in Torrance (Kalifornien). Die Übernahme beinhaltet das operative Geschäft von Novare, LLC, mit Sitz in Bronx (New York), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PBMMI.



Die Übernahme von PBMMI ist der jüngste Neuzugang im wachsenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen von Brooks Life Sciences. Damit gewinnt das Unternehmen wichtige Kundenbeziehungen, mehr geografische Reichweite und neue Kapazitäten für Transport- und Umzugsdienste, mit denen Kunden in den USA flächendeckend unterstützt werden.



Die Firmengeschichte von PBMMI reicht fast 20 Jahre zurück. Das Unternehmen betreibt Probenlagerstätten in Kalifornien und New York und unterstützt mehr als 250 Kunden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma, Forschung sowie Kliniken mit regulatorisch konformen Diensten für Probenlagerung, Transport sowie Kühlketten-Probenmanagement. PBMMI bietet seinen Kunden ausgelagerte Probennahme und Tiefkühllagerung in unmittelbarer Nähe ihrer operativen Niederlassungen. Die Kunden profitieren von besseren Platzverhältnissen im Forschungszentrum und Kosteneinsparungen.



"PBMMI passt ausgezeichnet zu unseren BioStorage-Diensten, da es unser Geflecht an umfassenden Dienstleistungen für Probenmanagement deutlich erweitert", sagte Dusty Tenney, Präsident von Brooks Life Science Systems. "Die Übernahme von PBMMI ist Teil unserer Strategie, skalierbare und kosteneffektive Leistungen anzubieten, damit unsere Kunden ihre Zeit und Ressourcen in neue medizinischen Therapien und Behandlungen investieren können."



PBMMI hat feste Infrastruktur- und Umzugs-Teams für den Tiefkühltransport von Proben aufgebaut. Diese kümmern sich um das sichere Logistikmanagement und den Transport von Biologika unter allen Temperaturbedingungen und an jeden beliebigen Ort in den USA. Mit dieser Übernahme gewinnt Brooks Life Science Systems neue Kapazitäten, um den Umzug von Tiefkühlschränken und Proben von und zwischen akademischen Einrichtungen, Biopharma-Unternehmen, Zentrallaboren, Krankenhäusern und Biobanken zu unterstützen.



Michael Lebbin, CEO und Präsident von PBMMI, sagte zur Übernahme: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Brooks Life Science Systems. PBMMI hat in der Vergangenheit das gleiche strategische Ziel verfolgt, nämlich die Bereitstellung umfassender, regulatorisch konformer Lösungen für Probenlagerung und Transport für unsere Kunden."



Brooks Life Science Systems bietet ein breites Spektrum an umfassenden Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben, darunter innovative Verbrauchsmaterialien und Instrumente, Kryopräservierungsprodukte, Bioprozesstechnik für genomische Anwendungen und zellbasierte Labordienste, automatisierte Lagerprodukte, Biorepository-Lagerdienste, Probentransport und Umzugsdienste sowie integrierte Informationstechnologielösungen.



Informationen zu Brooks Life Science Systems



Brooks Life Science Systems ist ein Unternehmensbereich von Brooks Automation, einem führenden weltweiten Anbieter von Automatisierungs- und Kryogeniklösungen für eine Reihe von Märkten, darunter Halbleiterherstellung und Biowissenschaften. Unser Unternehmen bietet umfassende Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben an, darunter Probenautomatisierung, Kryogenik, Verbrauchsmaterialien, Lagerung von Compounds und Biologika sowie flexible Modelle für die Probenlagerung (vor Ort und ausgelagert). Wir setzen mit unserem Expertenteam von Fachberatern den Maßstab in der Branche beim Qualitätsmanagement von Proben für Forschungszwecke. Dazu nutzen wir unsere branchenführenden Produkte für Automatisierung und Kühlkette, temperaturgesteuerte Lagerhaltung und globale Logistikdienste. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Techniklösungen unterstützen Hunderte von Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften auf der ganzen Welt, darunter die Top 20 der Unternehmen aus dem Bereich Biopharmazie. Besuchen Sie uns auf www.brooks.com.



Informationen zu PBMMI:



Pacific Bio-Material Management, Inc. (PBMMI), mit Sitz im Süden Kaliforniens wurde 2000 gegründet, um die Life-Science-Industrie zu unterstützen. Der Dienstleister bietet Lager- und Transportdienste für gefrorenes Biomaterial. Pacific BioStorage, ein Unternehmensbereich von PBMMI, betreibt Repositorys in New York (New York) sowie in Fresno und Los Angeles (Kalifornien). Transportdienste für Biomaterial, Tiefkühlschränke und Labore werden von Pacific Scientific Transport bereitgestellt, ein Unternehmensbereich von PBMMI. Verbrauchsmaterial und Gerätschaften für Labore sowie Geräteservice.



