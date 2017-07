Die von Tomra Sorting Solutions Food entwickelte Transflektionstechnologie ermöglicht, Fleisch effizient zu klassifizieren: Je nach eingesetzter Lösung werden Fettgehalt sowie zusätzlich Kollagen-, Protein- und Wassergehalt von frischem oder gefrorenem Schweine-, Rind- oder Geflügelfleisch bestimmt. Der Tomra Fatscan übernimmt die In-Line-Fettanalyse und ist vor allem auf mittelständische Anwendungen ausgerichtet. Der Tomra Q Vision für größere Produktionsumfänge analysiert den Fett-, Kollagen-, Protein- und Wasseranteil. Anwender können so durch gezielteren Rohstoffeinkauf und bessere Lieferantenkontrolle ihre Prozesse und Produkte verbessern.

In-Line-Analyse von frischem und gefrorenem Fleisch

Die innovativen Lösungen geben Antworten auf eine Frage, vor der vor allem mittelständische Unternehmen der Branche stehen: Wie lässt sich bei stetig steigenden Anforderungen an die Qualität und damit wachsenden Kosten noch gewinnbringend produzieren? "Wir meinen, dies ist nur mit Ressourcenoptimierung entlang der gesamten Prozesskette möglich: Durch bessere Kontrollen des Rohstoffs Fleisch lassen sich Einkauf und Produktion verbessern und damit am Ende höhere Margen erzielen - das machen wir mit unseren Analysegeräten möglich", erklärt Lars Povlsen, Sales Manager D/A/CH bei Tomra Sorting Solutions Food.

Die beiden Anlagen Tomra Fatscan und Q Vision waren auch auf der interpack zu sehen. Sie unterstützen fleischverarbeitende Betriebe dabei, die in ihren Rezepturen vorgegebene und auf der Verpackung ausgewiesene Fettmenge für jedes einzelne Endprodukt exakt zu realisieren. Denn stimmt bei einer größeren Fleischlieferung der Fettanteil insgesamt, bedeutet es noch lange nicht, dass dies so auch für jede einzelne Kiste zutrifft. In der Produktion werden Proben genommen, untersucht und die Zusammensetzung gegebenenfalls nachgebessert, was mit Stillstandszeiten verbunden ist. Da das Auffetten einfacher ist, als Fett zu entziehen, legen ...

