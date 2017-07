HAMBURG (dpa-AFX) - Auf dem Gelände eines Hamburger Autohändlers sind am frühen Freitagmorgen in Hamburg-Marienthal auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Reifen in Flammen aufgegangen. An dem Einsatz seien rund 60 Feuerwehrkräfte beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Zur Brandursache oder zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ebenso unklar ist, ob ein Zusammenhang mit dem G20-Gipfel besteht. Am Donnerstag hatten Unbekannte zehn Fahrzeuge eines Hamburger Porschezentrums in Brand gesetzt. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vermutete Gegner des G20-Gipfels hinter der Brandstiftung./knl/DP/zb

AXC0026 2017-07-07/06:08