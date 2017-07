Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International kurbelt gegenwärtig weltweit die Promotionarbeit für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen an. Südost- und Nordostasien gehören dabei zu den wichtigsten Zielmärkten.



Laut aktueller Daten hat sich das grenzübergreifende Transaktionsvolumen von mobile QuickPass, dem mobilen Zahlungsprodukt von UnionPay, in der ersten Hälfte dieses Jahres verdoppelt. Noch bemerkenswerter ist, dass mehr ausländische Kunden die Lösung mobile QuickPass benutzen. Das Transaktionsvolumen von mobile QuickPass, das lokal in Hongkong und Macau zu verzeichnen ist, hat sich mehr als verdreifacht und die Transaktionen über mobile QuickPass von Karteninhabern aus Hongkong und Macau in Festlandchina stiegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Siebenfache.



Transformation des grenzübergreifenden Zahlungsservice durch UnionPay



Mobile QuickPass ist zu einem bedeutenden Produkt geworden, das von UnionPay auf der ganzen Welt gefördert wird. Dieses Produkt unterstützt verschiedene mobile Pay-Produkte, UnionPay QR-Code-Zahlung, Zahlung im Geschäft mit den UnionPay-Chipkarten sowie Wearable-Geräte und Online-Zahlung innerhalb von Apps.



Mittlerweile wird die mobile QuickPass NFC-Zahlung in rund 500.000 POS-Kassenterminals außerhalb von Festlandchina akzeptiert. Die mobile QuickPass QR-Code-Zahlungslösung wird in Hongkong und Singapur auf dem Markt eingeführt und die Apps von Händlern in Hongkong und Japan unterstützen ebenfalls mobile QuickPass.



UnionPay International stellt derzeit auch mobile Zahlungslösungen für noch mehr internationale Kunden bereit. Karteninhaber aus Hongkong können ihre UnionPay-Karten, die von der Bank of China, der Standard Chartered Bank und der Bank of East Asia ausgestellt wurden, ihren Mobiltelefonen hinzufügen So wird UnionPay die einzige originale Kartenmarke, die mobile Zahlungsdienste für die lokalen Debitkarten-Inhaber anbietet. Mobile QuickPass steht auch in Macau und in Südkorea zur Verfügung.



Im Laufe der letzten Jahre hat UnionPay International innovative Produkte entwickelt, die international eingesetzt werden können, unter anderem eine grenzübergreifende B2B-Plattform, eine digitale Brieftasche, die grenzübergreifende Marketing-Plattform U Plan und weitere. Unterstützt werden diese innovativen Produkte von TSP (Token Service Platform), TSM (Trusted Service Management), der HCE Cloud-Plattform und einer Reihe von weiteren Plattformen.



UnionPay QR-Code-Zahlung außerhalb von Festlandchina lanciert



Seit diesem Jahr beschleunigt UnionPay International die Förderung seiner QR-Code-Zahlungslösung außerhalb von Festlandchina. Südostasien gehört bisher zu den Kernregionen



Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen wird UnionPay zunehmend in Südostasien akzeptiert und hat sich außerdem am Aufbau der finanziellen Infrastruktur und der Kooperation für Zahlungsstandards in verschiedenen südostasiatischen Märkten beteiligt. Aus diesem Grund sind die technischen Bedingungen ausgereift, um innovative Produkte zu fördern. Zum anderen haben die Länder in dieser Region einen großen Bedarf an Neuerungen in der Zahlungsbranche.



Neben Hongkong und Singapur wird die mobile QuickPass QR-Code-Zahlung in Kürze in Thailand, Indonesien und Australien auf den Markt gebracht. In Südostasien arbeitet UnionPay International gegenwärtig auch mit mehreren Ländern zusammen, um E-Wallet-Produkte noch in diesem Jahr zu starten.



In Thailand kooperiert UnionPay mit Visa und Mastercard zur Entwicklung eines gemeinsamen Standards für QR-Code-Zahlung, den die Bank of Thailand den lokalen Finanzinstitutionen und Händlern empfehlen wird. Man erwartet, dass noch mehr südostasiatische Länder den UnionPay-Standard, der mit internationalen Standards kompatibel und außerdem sicherer ist, übernehmen werden, sobald die QR-Code-Zahlungsprodukte in Zukunft lanciert werden.



