US-Präsident Trump führt die USA ins globalpolitische Abseits, zum Vorteil von Chinas Präsident Xi Jinping. Er erobert Rohstoffe, Technologien - und Macht über ganze Staaten. Wie China nach globalem Einfluss strebt.

Tirana strebt ostwärts. Direkt am Eingang von Nënë Tereza, dem internationalen Flughafen der albanischen Hauptstadt, wehen riesige Flaggen, blutrot, verziert mit fünf goldenen Sternen. Sie zeigen Besuchern unmissverständlich an, wer hier eingecheckt hat, im ganz großen Stil: China. Vor zehn Monaten hat die China Everbright Group den Flughafen übernommen. 300 Mitarbeiter erhalten seither ihre Anweisungen aus Peking; das Unternehmen befindet sich im Staatsbesitz. Und ist damit Dienstherr von Flughafenchef Rolf Castro-Vasquez. Der Rheinländer hat für seine neuen Aufseher erst die deutsche Flagge eingeholt, danach die europäische: Die deutsche Hochtief baute den Flughafen und betrieb ihn eine Weile, zog sich aber dann zurück und machte schließlich Platz für Everbright: die immerhelle Zukunft Albaniens, die aus dem Osten kommt.

Seither muss sich Castro-Vasquez, der nach zwölf Jahren als Flughafenmanager in Tirana die Spielregeln des Auslandsgeschäftes zu kennen glaubte, an ein ganz neues Tempo gewöhnen. Die Landebahn erneuern? Natürlich, legen Sie gleich morgen los. Mehr Kameras, damit sich die Passagiere sicherer fühlen am Flughafen? Unverzüglich, bitte. Ein paar Tausend Euro, um das heruntergekommene Polizeigebäude neben dem Flughafen neu zu streichen? Kommt sofort, schon aus Imagegründen: Everbright heißt schließlich Everbright.

Castro-Vasquez, der Düsseldorfer Manager mit dem Singsang in der Sprechstimme, hat tatsächlich wieder lernen müssen, dass "Direktiven" auch deshalb so heißen, weil sie direkt erledigt werden sollen. Betriebswirtschaftliche Zwischenstopps sind in China offenbar nicht vorgesehen. "Sie wollen alles richtig machen", sagt Castro-Vasquez, "und alles sofort." Vor allem aber wollen die Chinesen dabei nichts dem Zufall überlassen. Und kontrollieren. Rund 150 Unternehmen aus der Volksrepublik sind bereits in Albanien tätig, allein 2016 haben sich knapp 100 weitere nach Investitionsmöglichkeiten erkundigt. Schätzungen zufolge summieren sich die chinesischen Investitionen in Albanien mittlerweile auf rund 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ihr Gesamtwert: etwa sechs Milliarden Dollar.

Mächtig stille Expansion

Das mächtig stille Engagement in Albanien ist ein Musterbeispiel für eine samtfüßige Weltwirtschaftsrevolution: für einen ökonomischen Expansionismus, mit dem Pekings Machthaber ihr Land zum Reich der Weltmitte aufbauen wollen. China kann dabei nicht zuletzt auf die Unaufmerksamkeiten eines durch multiple Finanz- und Führungskrisen zutiefst verunsicherten, mit sich selbst beschäftigten Westens zählen. Während US-Präsident Donald Trump sich täglich um die letzten Reste seiner Seriosität twittert, während Europa die Scherben seiner Einigungs- und Euro-Politik aufkehrt und Deutschland als Gastgeber des G20-Gipfels in Hamburg schockstarr damit beschäftigt ist, bloß nicht zum Schauplatz eines neuerlichen Eklats zu werden, arbeitet Chinas Präsident Xi Jinping in Ruhe und Entschlossenheit am Ausbau von Chinas Macht und Glaubwürdigkeit.

Tatsächlich wirkt der Staats- und Parteichef in diesen bewegten Tagen nicht mehr nur wie einer von 20 mächtigen Staatsführern, sondern wie der G1-Mann der Zukunft, bei dem alle Fäden der Weltpolitik künftig zusammenlaufen. Am Dienstag schwang sich Xi während eines Besuches in Moskau sogar zum Chefrezensenten der weltmachtmüden Amerikaner auf: Um den Konflikt mit Nordkorea zu entschärfen, müsse Pjöngjang bitte seine Raketentests unterbinden - und Washington seine Militärmanöver mit Südkorea einstellen. Am Mittwoch sonnte sich Xi in der pandadiplomatisch untermauerten Superbeziehung, die Peking angeblich mit Berlin unterhält, und bekam im Gegenzug für einen Gastbeitrag in einer Tageszeitung die Überschrift "Für eine bessere Welt" geschenkt.

In die charmepolitische Offensive war Xi bereits im Januar während des Weltwirtschaftsforums in Davos gegangen, als er unverhohlen die Vorzüge der Globalisierung und des Freihandels pries - gerade so, als handele es sich dabei um chinesische Erfindungen. Im Mai versammelte Xi dann hochrangige Vertreter von 100 Staaten, um die Eröffnung der Seidenstraßen-Initiative zu zelebrieren, eine Art Entwicklungs- und Konjunkturprogramm, das den halben Erdball umspannen und viele Milliarden Euro an Handelsaufträgen generieren soll. Und während Europa sich nur mithilfe einer ruinösen Geldpolitik übers je nächste Jahr retten kann, plant China mit Verve den 100. Geburtstag seiner Staatsgründung im Jahre 2049 voraus - beiläufig verkündend, man wolle bis dahin zu führenden Industrienationen wie Deutschland aufgeschlossen haben.

Weltpolitische Kräfteverschiebung

Und so rüstet sich China für seine Mission Weltmacht nicht nur mit modernen Lenkwaffenzerstörern, sondern auch mit der Geldmacht seiner Staatsbetriebe: Seit zehn Jahren bläst Peking zur globalen Shoppingtour, kauft sich mit Häfen in Ägypten und Griechenland, mit Wasserwerken in Bulgarien oder Bürotürmen in Marokko Macht und Einfluss ein. Das klamme Mazedonien etwa ist mit einem Drittel seines BIPs in Peking verschuldet - und damit faktisch schon heute von China abhängig. Zuletzt hat Peking eine Allianz mit Osteuropa geschmiedet, eine "16-plus-1-Gruppe", ausdrücklich konzipiert als Gegen-Gipfel zur Europäischen Union. Der Deal: Geld gegen politischen Einfluss.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der wachsende Einfluss Chinas an der Peripherie des Kontinents nicht geheuer. Im Interview mit der WirtschaftsWoche wählte sie Ende Juni drastische Worte, um Peking zu signalisieren: Deutschland ist ...

