Regierungen decken gerne die Schmuddeleien ihrer Kernindustrien. Dass das oft erst die US-Justiz beendet und eine Modernisierung erzwingt, ist peinlich.

Nein, modern wirkt an ihm nicht viel. Er steht für protzige Goldarmaturen, große Verbrennungsmotoren, schlechte CNN-Witze im Videoformat und undurchsichtige Steuererklärungen. Donald Trump wirkt wie aus einer anderen Zeit und manchmal gar von einem anderen Planeten. Das wird sich auch in diesen Tagen nicht ändern, wenn er unter anderem beim G20-Gipfel in Hamburg auftaucht. Doch ausgerechnet dieser Mann ist der Präsident eines Landes, dessen Justiz sich regelmäßig in die Belange fremder Staaten einmischt - und dabei manchmal unbeabsichtigt eine Modernisierung anschiebt.

Kaum ein anderes Land glaubt so sehr an die eigene moralische Überlegenheit wie die USA. Wer sich ...

