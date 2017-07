FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Union will einem Pressebericht zufolge den Abbau fauler Kredite forcieren und die Banken notfalls dazu zwingen. Da die Finanzinstitute in einer "beträchtlichen Zahl" von EU-Ländern noch immer unter einem hohen Berg ausfallgefährdeter Kredite ächzten und damit auch Banken anderswo belasteten, wollen die EU-Finanzminister dagegen vorgehen. Dies berichtet die "Börsen-Zeitung" ('BöZ'/Freitagausgabe) unter Berufung auf einem Entwurf der Schlussfolgerungen, der für die Sitzung des EU-Finanzministerrats in der kommenden Woche bestimmt ist.

Es seien "zusätzliche Anstrengungen" nötig, um das Volumen der leistungsgestörten Kredite "auf ein nachhaltig niedrigeres Niveau" zurückzubringen. Um dies zu erreichen, sollen die aufsichtsrechtlichen Regeln verschärft werden und die Befugnisse der Behörden ausgeweitet werden./zb/stk

