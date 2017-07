Mit einem Textilbündnis wollte die Bundesregierung bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie durchsetzen. Der Plan ging nicht auf, sagt Renate Künast. Die Grünen-Politikerin Künast sieht nun die EU am Zug.

Nachhaltig produzierte Mode ist längst kein Nischenprodukt mehr. Auf der diesjährigen Fashion Week in Berlin sind 180 Öko-Firmen vertreten, vor fünf Jahren waren es erst 36 Labels. Allerdings liegt bei den Bedingungen, unter denen die Produkte entstehen, immer noch vieles im Argen, kritisiert Renate Künast. Die Vorsitzende des Verbraucherausschusses im Bundestag, fordert daher europäische Vorgaben für die gesamte Produktions- und Lieferkette der Textilunternehmen.

Frau Künast, Sie haben sich selbst schon Produktionsstätten in China, Bangladesch und Myanmar angesehen, in denen Kleidung hergestellt wird, die nach Europa exportiert wird. Welche Situation trafen Sie vor?

Ich habe horrende Zustände gesehen. Man merkt schon, dass der globale Wanderzirkus der Textilindustrie sich ganz offenkundig gezielt Produktionsorte gesucht hat, in denen es ganz wenige Regeln gibt und die Löhne extrem niedrig sind. Zwar wird immerhin schon versucht, gewisse Standards zu etablieren. Das erreicht aber längst nicht das in Europa für die Zukunft erwartete Niveau. Unter solchen Umständen würden wir bei uns jedenfalls niemanden arbeiten lassen. Man kann da schon an der Globalisierung verzweifeln.

Nach dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch vor vier Jahren war die Erwartung groß, dass Modeketten und Modemarken künftig verstärkt darauf achten, wer ihre Textilien produziert und unter welchen Bedingungen. Würden Sie sagen, die Unternehmen haben verstanden, dass sich etwas ändern muss?

Es ist in ihren Ohren angekommen, richtig verstanden haben sie aber noch nicht, dass sich Grundlegendes ändern muss. Der Fortschritt ist an dieser Stelle eine Schnecke. Da erwarte ich deutlich mehr von den Unternehmen.

Immerhin wurde ja gerade erst der Vertrag über die Sanierung der Textilfabriken in Bangladesch, der sogenannte Bangladesch Accord, über das Jahr 2018 hinaus verlängert.

Das ist ein Fortschritt - auch für die europäische Seite. Es hat sich ausgezahlt, dass die EU als größter Handelspartner Bangladeschs Druck gemacht hat bei der Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen. Allerdings wissen wir gar nicht, was aus dem Textilabkommen bereits umgesetzt ist. Es sind deshalb allenfalls Schritte in die richtige Richtung.

Sehen Sie über den neuen Accord hinaus Handlungsbedarf?

Wir brauchen konkrete Fahrpläne, bis wann was zu passieren hat. Wie das gehen kann, macht Greenpeace ...

