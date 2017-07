Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - In der Deutschen Bank werden die Planungen für den Brexit konkreter. Offenbar will die Bank einen großen Teil ihres Wertpapierhandels aus London abziehen und künftig von Frankfurt aus steuern, wenn Großbritannien wie erwartet aus der Europäischen Union austritt. Vor allem die kontinentaleuropäischen Firmenkunden sollen dann vom Kontinent aus betreut werden, wie am Donnerstag aus Finanzkreisen zu vernehmen war. (FAZ S. 19/Handelsblatt S. 3)

BMW - Der BMW-Konzern will seine Ausgaben für Logistik, IT und Beschaffungen kräftig drücken. "Wir wollen bei den indirekten Kosten bis 2019 mindestens eine Milliarde Euro einsparen", sagte Einkaufsvorstand Markus Duesmann dem Handelsblatt. "Die Entwicklungskosten steigen, das müssen wir in den kommenden Jahren auch durch Einsparungen finanzieren". BMW gibt jedes Jahr rund 20 Milliarden Euro für Einkäufe aus, die nicht direkt in den Bau von Autos fließen. Das entspricht den Haushaltsetats der Millionenstädte München und Berlin zusammen. (Handelsblatt S. 16)

SIEMENS - Der Export von Energietechnik auf die besetzte Krim ist verboten. Doch ausgerechnet dort sind jetzt wohl zwei Gasturbinen des Münchner Konzerns aufgetaucht. Siemens befindet sich in Erklärungsnot. (SZ S. 17)

LIDL - Nur wenige Wochen nach der Eröffnung seiner ersten amerikanischen Geschäfte bekommt der deutsche Discounter Lidl juristischen Ärger mit einem einheimischen Wettbewerber. Kroger, eine der größten Supermarktketten des Landes, hat eine Klage gegen die Deutschen eingereicht und wirft ihnen Markenverletzung vor. Der Streit dreht sich um das Eigenmarkensortiment der beiden Lebensmittelhändler. Lidl wird in der Klage vorgeworfen, seine Eigenmarke "Preferred Selection" habe zu große Ähnlichkeiten mit der von Kroger unter dem Namen "Private Selection" verkauften Produktlinie. Dies sorge für Verwirrung unter den Verbrauchern und füge Kroger schweren Schaden zu. Lidl will den Vorwurf offenbar nicht auf sich sitzen lassen. (FAZ S. 18)

DEUTSCHE BAHN - Intern gibt es bei der Deutschen Bahn ernste Zweifel daran, dass der Konzern auf die Schnelle auch wirklich mehr Güter transportieren kann. Ein Brandbrief des Gesamtbetriebsrat der Gütersparte DB Cargo erhebt schwere Vorwürfe gegen das eigene Management. "Die jetzige Umstrukturierung ist eine absolute Bankrotterklärung", heißt es in dem auf Juli datierten Papier. "Loks und Wagen fehlen - Kunden werden bewusst enttäuscht." Und: "Die Planzahlen des Vorstands haben nichts mit der Realität vor Ort zu tun." Die Millionen aus dem Masterplan der Politik wolle das Management "eher zum Verschleiern eigener Fehlentscheidungen nutzen, als für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens". (SZ S. 17)

GOOGLE - Im Vorgehen gegen den Suchmaschinenbetreiber Google lässt die EU-Kommission keine Zeit verstreichen. Per Ausschreibung sucht sie bereits nach Experten, die künftig die Einhaltung der Vorgaben auf den Ergebnisseiten der Suchmaschine überwachen. Die Kommission will sich mit der Ausschreibung, die der Welt vorliegt, gegen einen möglichen Bruch der Vorgaben durch Google wappnen. Der Auftrag im Umfang von zehn Millionen Euro soll an Experten gehen, die sich mit Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing und deren statistischer und ökonomischer Analyse auskennen.

Zwar wird Google in der Entscheidung verpflichtet, fünf Jahre lang alle vier Monate einen Bericht über die Maßnahmen vorzulegen. Doch der Auftrag an die Experten soll sich über acht Jahre hinziehen. Die drei zusätzlichen Jahre sind der Ausschreibung zufolge vorgesehen für die mögliche gerichtliche Auseinandersetzung. (Welt S. 12)

