Osnabrück (ots) - Politikforscher: Bundeskanzlerin Merkel wird vom G20-Gipfel für die Bundestagswahl profitieren



Hacke: "Merkel ist in einer Win-Win-Situation" - "Herausforderer Schulz wird es schwer haben" - Merkel ist "die Freiheitsstatue der westlichen Welt"



Osnabrück. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nach Ansicht von Beobachtern vom G20-Gipfel in Hamburg für die Bundestagswahl profitieren. "Der Gipfel wird zur innenpolitischen, mithin zur zentralen Vorwahlkampfveranstaltung. Diese Chance wird sich die Kanzlerin nicht entgehen lassen", sagte der Politikwissenschaftler Christian Hacke im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Besonders auf G-7- und G-20-Gipfeln zeige sich Merkel "völlig im Element ihrer multilateralen Soft-Power-Diplomatie, die besonders bei den Schwellenländern und in der Dritten Welt auf Zustimmung stößt, weil sie wie keine andere die neuen globalen Fragen anpackt. Merkel ist die Freiheitsstatue der westlichen Welt". Das komme bei den Deutschen gut an, so der Emeritus der Universität Bonn.



Nach Ansicht von Hacke befindet sich "Merkel in einer Win-win-Situation. Wenn sie dafür sorgt, dass die G20 einstimmig eine ambitionierte Schlusserklärung verabschieden, wäre das ihr Verdienst. Gelingt es ihr nicht, so wären andere, beispielsweise Trump, die Buhmänner, Merkel aber die, die alles versucht hätte".



SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz werde es demnach schwer haben, sich als außenpolitische Alternative zu Merkel darzustellen. "Weder wird Merkel es zulassen, dass die Sozialdemokraten sie bei der Kritik an den USA links überholen, noch wird sie sich in ihrem Europa-Enthusiasmus überbieten lassen", betonte Hacke.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207