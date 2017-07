Moneycab: Herr Abner, Sie haben im letzten Jahr die Verantwortung als CEO von Wisdom Tree Europa, dem amerikanischen Anbieter von ETFs (Exchange Traded Funds) übernommen. In einem Markt, der seit Jahren wächst, eine scheinbar leichte Aufgabe. Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen, welches waren bis anhin Ihre wichtigsten Entscheidungen?

David Abner: Der Markt für Exchange Traded Products wächst seit Jahren ständig. Aber wenn es darum geht, unser Geschäft in Europa zu pflegen und auszubauen, ist das ein zweischneidiges Schwert. Denn es gibt insgesamt noch zu wenig Verständnis und Wissen über ETFs und ETPs. Es ist daher eine wichtige Aufgabe für uns, unseren Kunden und Interessenten den Mehrwert von WisdomTree zu erklären. Darunter fallen intelligent entworfene Produkte, unterstützt von einer beraterfreundlichen Infrastruktur. Die ist dazu da, den Vermögensverwaltern dabei zu helfen, ihre Geschäfte zu expandieren.

Wo sehen Sie die grössten Unterschiede zwischen dem amerikanischen und europäischen ETF-Markt, welches sind die bedeutendsten Entwicklungen in den kommenden Jahren?

In Bezug auf ETPs gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den USA und den europäischen Märkten. Strukturell haben ETFs in den USA im Vergleich zu herkömmlichen Investmentfonds einen deutlichen Steuervorteil. Und der sogenannte Creation-Redemption-Mechanismus der ETFs erlaubt es professionellen Marktteilnehmern, jederzeit Aktienkörbe mit der gleichen Zusammensetzung gegen ETFs (und umgekehrt) mit der Fondsgesellschaft zu tauschen. Diese Vorteile bestehen in Europa nicht, da die Kapitalgewinne nicht in gleicher Weise besteuert werden. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Transparenz in der Ausführung. In den USA wird der gesamte Handel aufgezeichnet. Wenn Sie also Ihre ETP-Order ausführen, wissen Sie, dass Sie faire Preise erhalten. In Europa ist dies nicht der Fall. In der Tat ist es ziemlich schwer zu bestimmen, welche ETPs gehandelt werden und was der faire Preis sein soll.

Aus diesem Grund werden die anstehenden neuen Regulierungen, die in Europa eine verpflichtende Aufzeichnung aller Handelsaktivitäten verlangen, für Investoren unglaublich wichtig. Neben diesen Veränderungen ist es auch zwingend erforderlich, dass die Kenntnisse der Investoren zunehmen, damit sie wissen, was sie vom Handel zu erwarten haben. Wie wir in den USA sehen, kann die Transparenz von ETFs für Investoren ein enormer Vorteil sein. Sie schafft beim Kauf von Investitionsprodukten die Möglichkeit für fairere Deals.

Wisdom Tree hat seit seinen Anfängen im Jahre 2006 den so genannten "Smart Beta"-Ansatz gewählt und ihn seitdem weiterentwickelt. Was sind die Vorteile gegenüber den Indices, die sich an der Marktkapitalisierung orientieren und gibt es belastbares Zahlenmaterial zu den Performance-Entwicklungen der unterschiedlichen Ansätze?

Smart Beta versucht, den Markt zu schlagen und nicht nur die Performance aller investierbaren Aktien in einem Aktienmarkt (Beta) abzubilden. WisdomTree ist einer der Smart Beta-Pioniere und entwickelte unter anderen das Konzept der Dividendengewichtung für Aktienmärkte. 2006 haben wir in den USA alternativ gewichtete ETFs entwickelt. Heute bietet WisdomTree Investoren in allen grossen Aktienmärkten weltweit Smart Beta-ETFs. ...

