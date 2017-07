New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag Schwäche gezeigt. Negative Indizien für den Arbeitsmarkt und Spekulationen über ein globales Einläuten der Zinswende gaben eine negative Richtung vor, zumal Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts schon seit geraumer Zeit zögerlich zu Werke gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,74 Prozent auf 21'320,04 Punkte. Er schloss nahe dem Tagestief.

Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP berichtete, ist die Beschäftigung im Privatsektor im Juni weniger stark gestiegen als erwartet. Am Markt wurde dies als negatives Zeichen für den offiziellen Arbeitsmarktbericht gewertet, der am morgigen Freitag veröffentlicht wird. Ausserdem sorgten am Weltmarkt gestiegene Anleiherenditen für Aufsehen, weil Festverzinsliche damit im Vergleich zu Aktien wieder attraktiver werden. Verantwortlich waren Hinweise aus dem Umfeld der EZB, die als Indiz für einen allmählichen Ausstieg aus deren ultralockeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...