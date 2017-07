Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

G20 - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert vom G-20-Gipfel in Hamburg Signale für einen fairen Handel mit Afrika. "Wir, die reichen Länder, haben Afrika arm gemacht. Das kann der Kreis der G20 ändern", sagte Müller. Der "Marshall-Plan für Afrika" sei der Schlüssel zum Erfolg. In Afrika kämen jedes Jahr 20 Millionen junge Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt. Sie bräuchten Jobs und Lebensperspektiven. "Finden sie die Jobs nicht zuhause, machen sie sich auf den Weg." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

G20 - Vom G20-Gipfel in Hamburg verspricht sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz. "Der Rest der Welt wird sich nicht davon abhalten lassen, das noch einmal deutlich zu bekräftigen", sagte sie im Interview. Durch das Verhalten von US-Präsident Donald Trump, der sich "bislang selbst isoliert" habe, sei die internationale Gemeinschaft nur noch enger zusammengeschweißt worden. (Passauer Neue Presse)

JAPAN - Interne Dokumente der Bundesregierung nähren Zweifel an der Belastbarkeit einer am Donnerstag getroffenen Grundsatzeinigung zum Freihandelsabkommen zwischen Europa und Japan. Ende Juni informierte demnach EU-Chefunterhändler Mauro Petriccione die Mitgliedsstaaten nach Gesprächen in Tokio über den letzten Stand der Verhandlungen. Er stellte dabei die prinzipielle Einigung bereits in Aussicht. "Unklar sei aber, ob es der Regierung gelingen werde, Parlament und Öffentlichkeit vom Nutzen eines Abkommens zu überzeugen, das für einige Sektoren (vor allem Landwirtschaft, Automobile) schmerzhaft sein werde", heißt es demnach in einer diplomatischen Korrespondenz zu dem Treffen weiter. "'Sabotage' von dieser Seite sei nicht ausgeschlossen, die Situation bleibe fragil". (Süddeutsche Zeitung S. 19)

OECD - Die Hälfte der aktiven Bevölkerung in den Industrieländern ist für den technologischen Umbruch und damit für die Globalisierung nicht gerüstet. Mit dieser Warnung will der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD), Angel Gurría, die Staats- und Regierungschefs des G-20-Gipfels aufrütteln. Im Gespräch mit der FAZ verwies er auf eine OECD-Untersuchung, nach der rund 50 Prozent der Beschäftigten "nur einfache Computeraufgaben wahrnehmen können, etwa eine E-Mail schreiben, im Internet surfen oder mit einem Handy umgehen" - doch nicht mehr. Die Organisation rechnet damit, dass 9 bis 10 Prozent der Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten durch Automatisierung wegfallen. (FAZ S. 17)

BANKEN - Auf fast 1 Billion Euro summieren sich faule Kredite in den Bilanzen europäischer Banken. Nun will Brüssel beschließen, dass nationale Bad Banks die Kredite übernehmen und gebündelt an den Finanzmärkten verkaufen. Zudem sollen Banken künftig mehr Kapital für notleidende Kredite vorhalten. (Handelsblatt S. 28)

DIESEL - Die Bundesregierung will zur Rettung der Diesel-Technologie Millionenbeträge lockermachen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erwägt, im Zuge der Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge einen Fonds aufzulegen, aus dem "flankierende Maßnahmen" bezahlt werden sollen. Die Gründung des Fonds könnte dem Vernehmen nach auf dem ersten Treffen des "Nationalen Forums Diesel" verkündet werden, zu dem am 2. August Dobrindt und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mit der Autoindustrie zusammenkommen. Nach derzeitiger Planung sollen Bund und Autohersteller den Fonds zu gleichen Teilen finanzieren, er soll mit einem Betrag in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe ausgestattet sein. (FAZ S. 17)

ELEKTROAUTO - Vom Jahr 2040 an sollen in Frankreich keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Dies kündigte der französische Umweltminister Nicolas Hulot am Donnerstag bei der Vorlage eines Klimaplanes in Paris an. Die Käufer von Elektroautos sollen dabei mit staatlichen Zuschüssen unterstützt werden. Zudem will die französische Regierung in fünf Jahren aufhören, Genehmigungen für die Energieproduktion auf Basis fossiler Brennstoffe in Frankreich zu erteilen. Auch die Besteuerung von Dieselmotoren soll deutlich steigen. In Europa will sich Frankreich dafür einsetzen, dass Rechte für die CO2-Emission deutlich teurer werden. (FAZ S. 15)

ELEKTROAUTO - Die deutsche Autobranche muss weiter vor einer harten Quote für Elektroautos in China bangen. Bei den Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Mittwoch in Berlin wurde das Problem laut Informationen des Handelsblatts nicht angesprochen - entgegen allen Erwartungen. Man sei weiter in Gesprächen, es gebe aber keine konkreten Aussagen von chinesischer Seite zum weiteren Vorgehen, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Im Vordergrund der Gespräche standen andere Handelsthemen. (Handelsblatt S. 11)

ZUWANDERUNG - CDU und CSU wollen die Zuwanderung von Fachkräften neu regeln: Wer von außerhalb der Europäischen Union zum Arbeiten nach Deutschland kommen will, soll dies künftig leicht tun können - sofern schon vor der Einreise ein Arbeitsvertrag mit einem deutschen Arbeitgeber vorliegt. Als Vorbild soll eine Sonderregelung für Arbeitskräfte aus Serbien, Bosnien-Hercegovina und den anderen Westbalkanländern dienen. "Das wollen wir in einem Gesetz jetzt generell verankern", sagte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Union. "Das funktioniert sehr gut mit dem Balkan", bestätigte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer. Bei näherem Hinsehen funktioniert die Regelung im Alltag jedoch nicht so gut wie von Merkel und Seehofer dargestellt. Denn nicht selten stellen sich den Bewerbern und ihren möglichen Arbeitgebern lange Warte- und Bearbeitungszeiten für das Arbeitsvisum in den Weg. (FAZ S. 15)

FUSIONEN - Mehreren Unternehmen, darunter dem Darmstädter Pharmakonzern Merck, drohen hohe Geldbußen, weil sie gegen Verfahrensvorschriften der EU-Fusionskontrolle verstoßen haben. Die EU-Kommission hat am Donnerstag Merck und seiner amerikanischen Tochter Sigma-Aldrich, dem amerikanischen Mischkonzern General Electric (GE) und dem japanischen Technologiekonzern Canon sogenannte Beschwerdepunkte zugeleitet, die sich auf drei unterschiedlich gelagerte Fusionsfälle beziehen. Im Fall von Merck/Sigma-Aldrich und von GE lautet der Vorwurf der Wettbewerbsbehörde, dass ihr die Unternehmen während der Fusionsprüfung irreführende oder unrichtige Angaben übermittelt haben. (FAZ S. 18)

BEVÖLKERUNGSALTERUNG - Die Alterung der Gesellschaft gefährdet massiv den Standort Deutschland, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Wenn in naher Zukunft immer mehr Rentner einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung gegenüberstehen, droht sich das Wachstum mehr als zu halbieren, mit gravierenden Folgen für das Einkommen und den Wohlstand der Bevölkerung. Auch die Verteilungskämpfe innerhalb der Gesellschaft würden dann erheblich zunehmen. "Die demografische Entwicklung wird die Wachstumsaussichten der Volkswirtschaft verschlechtern", prophezeit IW-Chef Michael Hüther. Allerdings könne dieser Wachstumseinbruch durch eine kluge Wirtschaftspolitik ausgeglichen werden. (Welt S. 9)

HUBSCHRAUBER - Die Pläne für einen großen europäischen Schwerlast-Helikopter sind geplatzt. Stattdessen wird ein Standardmodell aus den USA bestellt. Ein Bündnis heimischer Hersteller forciert nun eine "Germanisierung" des Milliarden-Auftrags. Die Hubschrauber sollen also auf deutsche Spezifikationen umgerüstet und die Wartung soll übernommen werden, heißt es. (Welt S. 12)

