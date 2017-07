Eine Demokratie lebt davon, dass ihre Bürger die Stimme erheben. Doch die Demonstranten gegen den G20-Gipfel in Hamburg gehen weit darüber hinaus und halten Gewalt für ein angemessenes Mittel. Ist das noch legitim?

Die Welt blickt die nächsten Tage auf Hamburg. Beim Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer stehen der Klimawandel, Handelspolitik und Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit Afrika, auf der Agenda. Besonders spannend ist die Frage, wie sich in diesem Jahr die Vereinigten Staaten positionieren. Zuletzt gab es nur wenige Anzeichen, dass die USA weiterhin, also in den nächsten vier Jahren, die Rolle eines Hüters der liberalen westlichen Ordnung übernehmen wollten. Das wäre bedauerlich. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass es irgendwann wieder einen Präsidenten geben wird, der die Bedeutung dieser Ordnung vollauf begreift und wertschätzt.

Insofern sind die Ansprüche und Erwartungen an diesen Gipfel eher bescheiden, die Ängste sollten es aber auch sein.

Damit könnte man die Kolumne eigentlich beenden. Leider gibt es jedoch Begleiterscheinungen, die zur Sorge Anlass geben. Denn nicht nur einige politische Akteure wie die Präsidenten aus der Türkei oder den USA geben sich zunehmend totalitär. Auch dieses Mal scheint es so zu werden, dass dieses Ereignis wird wiederum von massiven und vielfach gewalttätigen Protesten und einem großen Polizeiaufgebot begleitet werden wird.

In einer Demokratie sind Demonstrationen gegen politische Entscheidungsträger und ihre Entscheidungen natürlich legitim und erforderlich, um denjenigen eine Stimme zu verleihen, die sich nicht angemessen vertreten fühlen.

Allerdings ...

