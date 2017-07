Medienmitteilung

SHL Telemedicine beendet ADR Programm

Tel Aviv / Zürich, 7. Juli 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass dieDepositenvereinbarung vom 31. Januar 2014 bezüglich der "American Depositary Receipts" (ADRs) zwischen SHL Telemedicine, der Bank of New York Mellon als Depositär sowie Eigentümern und Inhabern von American Depositary Receipts (der "Depositenvertrag") beendet wird. Infolgedessen wird die bestehende ADR-Einrichtung per 7. August 2017 um 17:00 Uhr (Eastern Time) beendet.

Gemäss den Bedingungen der Depositenvereinbarung haben alle Eigentümer und wirtschaftlichen Eigentümer dieses ADR (Symbol SMDCY) bis zum 8. Dezember 2017 zu entscheiden, ob sie versuchen möchten, die SHL ADRs für die Lieferung der zugrundeliegenden Aktien zu übergeben. Wenn die Eigentümer und die wirtschaftlichen Eigentümer ADRs für die Lieferung der zugrundeliegenden Aktien übergeben, müssen sie eine Kabelgebühr ("cable fee") von USD 17,50 zahlen, eine Stornogebühr von bis zu USD ""0,05 pro übergebener ADRs und alle anwendbaren US- oder lokalen Steuern oder Regierungsgebühren. Die Zahlung ist an die Bank of New York Mellon zu überweisen.



Nach dem 8. Dezember 2017 kann der Depositär unter den Bedingungen des Depositenvertrags versuchen, die zugrundeliegenden Aktien zu verkaufen. Wenn der Depositär diese Aktien verkauft hat, müssen Eigentümer und wirtschaftliche Eigentümer ihre ADRs abgeben, um die Zahlung der Verkaufserlöse zu erhalten, abzüglich der Kosten des Verkaufs, der anwendbaren US- oder lokalen Steuern oder Regierungsgebühren und einer Stornogebühr von bis zu USD ""0,05 pro ADRs.



Die ADRs sind an folgende Adresse zuzustellen (Depositär): The Bank of New York Mellon, 101 Barclay Street, Depositary Receipts Division - 22. Stock, Attention: Cancellation Desk, New York, NY 10286. Eingeschrieben oder per Übernachtkurier wird zur Lieferung von DRs an den Depositär empfohlen.

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

