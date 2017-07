FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Auch am letzten Handelstag der Woche dürfte am deutschen Aktienmarkt die Vorsicht überwiegen. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 12 353 Punkte. Am Nachmittag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium den Bericht zur Beschäftigung im Juni. Die Marktakteure dürften auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter schauen, denn die Fed macht weitere Zinserhöhungen von der Entwicklung der Inflation abhängig.

USA: - RUNTER - Die US-Börsen haben am Donnerstag Schwäche gezeigt. Negative Indizien für den Arbeitsmarkt und Spekulationen über ein globales Einläuten der Zinswende gaben eine negative Richtung vor, zumal Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts schon seit geraumer Zeit zögerlich zu Werke gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,74 Prozent auf 21 320,04 Punkte. Er schloss nahe dem Tagestief.

ASIEN: - ABWÄRTS - Asiens Aktienmärkte sind am Freitag der Wall Street und den europäischen Börsen ins Minus gefolgt. Die Anleger zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten, von denen die US-Notenbank Fed ihre weitere Geldpolitik mit abhängig macht. Letzte

DAX 12.381,25 -0,58% XDAX 12.345,56 -1,15% EuroSTOXX 50 3.462,06 -0,47% Stoxx50 3.119,77 -0,74% DJIA 21.320,04 -0,74% S&P 500 2.409,75 -0,94% NASDAQ 100 5.597,90 -0,90% Nikkei 225 19.900,91 -0,47% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - UNVERÄNDERT - Der Bund-Future dürfte unverändert eröffnen und sich zwischen 159,90 und 161,45 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Freitag. Von dem Ausverkauf, der alle Rentenmärkte im Euroraum sowie später auch in den USA betroffen habe, werde sich der Markt zumindest am Tage nicht erholen. Neuerliche Schwächeanfälle seien nicht ausgeschlossen. Scheinbar realisierten die Investoren erst sehr langsam und spät, dass die Notenbanken tatsächlich irgendwann einen restriktiveren gelpolitischen Kurs einschlagen werden.

Bund-Future Schlusskurs 160,62 -0,78% Bund-Future Settlement 160,50 0,07%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,14 DOLLAR - Der Eurokurs hat am Freitagmorgen weiterhin von Spekulationen über ein baldiges Ende der lockeren Zinspolitik in Europa profitiert. Die europäische Gemeinschaftswährung hielt sich am Morgen über der Marke von 1,14 US-Dollar, über die sie am Vortag wieder gesprungen war. Zuletzt kostete ein Euro 1,1414 Dollar und damit nur etwas weniger als im Wall-Street-Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1385 (Mittwoch: 1,1329) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:25 Uhr) Euro/USD 1,1414 -0,08% USD/Yen 113,69 0,42% Euro/Yen 129,77 0,35%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,51 US-Dollar. Das waren 60 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 60 Cent auf 44,92 Dollar.

