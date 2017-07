Basel/San Diego (awp) - Eine Lizenzvereinbarung zwischen Novartis und dem US-Unternehmen Conatus Pharmaceuticals ist diese Woche in Kraft getreten. Der Pharmakonzern habe dem US-Unternehmen die vereinbarte Einmalzahlung von 7 Mio USD gezahlt, heisst es in einer Medienmitteilung von Conatus. Die sei bereits am Mittwoch geschehen ...

